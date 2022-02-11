تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/إيقاف-لاعب-في-الدوري-الإنجليزي-بسبب-ركل-قطة-فيديو-1058375523.html
إيقاف لاعب في الدوري الإنجليزي بسبب ركل قطة... فيديو
إيقاف لاعب في الدوري الإنجليزي بسبب ركل قطة... فيديو
أعلن نادي داجنهام أند ريدبريدج الإنجليزي إيقاف لاعبه الفرنسي يوان زوما شقيق كورت زوما مدافع ويستهام يونايتد، بسبب قضية ركل قطة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:41+0000
2022-02-11T10:41+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050355269_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_3d0502d24a2db99f4ab9b97f885d2111.jpg
وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، بأن النادي أعلن إيقاف اللاعب إلى غاية نهاية التحقيق، الذي تجريه الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا.وأصدر فريق داجنهام أند ريدبريدج بيانا جاء فيه: "يود النادي تقديم المزيد من المعلومات حول لاعبه يوان زوما، تم الاتصال بيوان هذا الأسبوع من طرف الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات لمساعدتهم في تحقيقاتهم وتقديم المساعدة بشكل كامل".كما أوقفت شركات رعاية رعايتها للمدافع الفرنسي من بينها شركة "أديداس" وأصبح مهددا بفقدان مكانه في منتخب فرنسا لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم القادمة، بعد احتجاج جمعيات تدافع عن الحيوانات في فرنسا.كما علقت "شركة فيتاليتي للتأمين والاستثمار" إحدى الشركات الراعية لفريق ويستهام يونايتد عقدها مع الفريق بأثر فوري كرد فعل على الفيديو المنتشر، ولكون الفريق أشرك اللاعب في اللقاء أمام واتفورد رغم الجدل الدائر حوله، وتفكر شركات أخرى في مراجعة اتفاقاتها مع الفريق.وكان يوان زوما هو من صور فيديو شقيقه يركل قطته في منزله، وتعرض كورت زوما لسيل من العقوبات بداية من خصم أسبوعين من راتبه ومنحها لجمعيات تعتني بالحيوانات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1050355269_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_3c7a363141ee0d844f1a5b30d855ba9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

إيقاف لاعب في الدوري الإنجليزي بسبب ركل قطة... فيديو

10:41 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورقط يجلس على مقعد في حديقة دير نوفوديفيتشي في يوم مشمس في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2021
قط يجلس على مقعد في حديقة دير نوفوديفيتشي في يوم مشمس في موسكو، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نادي داجنهام أند ريدبريدج الإنجليزي إيقاف لاعبه الفرنسي يوان زوما شقيق كورت زوما مدافع ويستهام يونايتد، بسبب قضية ركل قطة.
وأفادت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، بأن النادي أعلن إيقاف اللاعب إلى غاية نهاية التحقيق، الذي تجريه الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا.
وأصدر فريق داجنهام أند ريدبريدج بيانا جاء فيه: "يود النادي تقديم المزيد من المعلومات حول لاعبه يوان زوما، تم الاتصال بيوان هذا الأسبوع من طرف الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات لمساعدتهم في تحقيقاتهم وتقديم المساعدة بشكل كامل".
وأضاف البيان: "ومع ذلك يؤكد نادي داجنهام أند ريدبريدج مجددا، أنه يدين جميع أشكال القسوة على الحيوانات ويتفهم رد فعل العديد من مؤديه، لذلك لن يلعب يوان زوما مع الفريق أي لقاء تنافسي، وأي إجراء آخر يعتبر ضروريا سيتم اتخاذه بعد نهاية تحقيق الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات".
كما أوقفت شركات رعاية رعايتها للمدافع الفرنسي من بينها شركة "أديداس" وأصبح مهددا بفقدان مكانه في منتخب فرنسا لكرة القدم خلال نهائيات كأس العالم القادمة، بعد احتجاج جمعيات تدافع عن الحيوانات في فرنسا.
كما علقت "شركة فيتاليتي للتأمين والاستثمار" إحدى الشركات الراعية لفريق ويستهام يونايتد عقدها مع الفريق بأثر فوري كرد فعل على الفيديو المنتشر، ولكون الفريق أشرك اللاعب في اللقاء أمام واتفورد رغم الجدل الدائر حوله، وتفكر شركات أخرى في مراجعة اتفاقاتها مع الفريق.
وكان يوان زوما هو من صور فيديو شقيقه يركل قطته في منزله، وتعرض كورت زوما لسيل من العقوبات بداية من خصم أسبوعين من راتبه ومنحها لجمعيات تعتني بالحيوانات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала