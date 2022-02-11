https://arabic.sputniknews.com/20220211/إيلون-ماسك-يجدد-طموح-استعمار-المريخ-وكواكب-أخرى-بسبب-نهاية-العالم-1058426252.html

إيلون ماسك يجدد طموح "استعمار المريخ وكواكب أخرى" بسبب "نهاية العالم"

إيلون ماسك يجدد طموح "استعمار المريخ وكواكب أخرى" بسبب "نهاية العالم"

قال المدير التنفيذي لشركة "تيسلا"، الملياردير إيلون ماسك، في حديثه أثناء عرض تقديمي في ولاية تكساس، عن المركبة الفضائية "ستارشيب"، والتي يبلغ ارتفاعها 394... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T15:29+0000

2022-02-11T15:29+0000

2022-02-11T15:29+0000

إيلون ماسك

علوم

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وأضاف ماسك: "نحن بصدد الحصول على الموافقة التنظيمية واستعداد الأجهزة في نفس الوقت تقريبًا، شهرين لكليهما".وتم تصميم نظام "ستارشيب" لنقل 100 راكب أو 100 طن من الحمولة إلى مدار أرضي منخفض،حسبما نشره موقع مينت، اليوم الجمعة.وأضاف ماسك: "شركة سبيس إكس، تهدف في النهاية إلى إقامة ما يصل إلى ثلاث رحلات على متن المركبة الفضائية يوميًا، دون تحديد إطار زمني، وكل رحلة ستكلف أقل من 10 ملايين دولار".وتخطط شركة سبيس إكس لنقل الآلاف من أقمار "ستارلينك" الصناعية إلى المدار الأرضي من أجل خدمة الإنترنت الخاصة بها، وقد باعت رحلة حول القمر مقررة في عام 2023 إلى الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، كما تعاقدت الشركة مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء لنقل رواد الفضاء إلى القمر، حسب نفس المصدر.وتم تشغيل العرض التقديمي مساء أمس الخميس في منشأة إطلاق "سبيس إكس" في بوكا تشيكا، بالقرب من الحدود مع المكسيك. وقال ماسك إن "إدارة الطيران الفيدرالية قد توافق على إطلاق موقع تكساس في مارس/ آذار المقبل".وأوضح ماسك: "بصراحة، تبدو الحضارة البشرية هشة بعض الشيء، لماذا لا نجعل الحياة متعددة الكواكب؟ أعتقد أن هذا مجرد شيء مهم للغاية لمستقبل الحياة نفسها".وتابع: "هناك دائمًا احتمال أن يكون هناك خطر ما على الأرض، أنا متفائل بطبيعة الحال، لذلك أعتقد أن احتمال ذلك منخفض، لكن ليس صفرًا".وحذر من أنه "في النهاية ستتوسع الشمس وتدمر كل أشكال الحياة، لذلك من المهم جدًا، والضروري، أن نستعمر كواكب متعددة".وقال ماسك إنه "مع ذلك، فلن يكون إنشاء مدينة مكتفية ذاتيًا على سطح المريخ أمرًا سهلاً".وفي سبيل تحقيق هذه الخطة، تقوم شركة "سبيس إكس" التي يملكها ماسك ببناء صاروخ "ستارشيب" القوي جنبا إلى جنب مع داعم فائق قادر على اصطحاب البشر والإمدادات إلى القمر والمريخ.ويعتقد ماسك أنه بمجرد وصول البشر إلى المريخ، فإن مليون شخص من الممكن أن يعيشوا على المريخ بحلول عام 2050 في "قباب زجاجية".

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إيلون ماسك, علوم