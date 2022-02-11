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https://arabic.sputniknews.com/20220211/ابنة-الفنان-أحمد-حلاوة-تكشف-حالته-الصحية-خطرة-وغير-مستقرة-1058386090.html
ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف حالته الصحية... خطرة وغير مستقرة
ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف حالته الصحية... خطرة وغير مستقرة
كشفت آية حلاوة، ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:15+0000
2022-02-11T13:15+0000
2022-02-11T13:15+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وقالت آية حلاوة، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إن حالة والدها خطرة، وليست مستقرة حتى الآن.وأضافت أن الفنان أحمد حلاوة يتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات، "وحالته خطرة ومتأخرة بسبب إصابته بفيروس كورونا".وتابعت، "والدي لم يوضع حتى الآن تحت جهاز التنفس الصناعي، ولكنه متعب جدا، ويسمعنا ويتجاوب معنا الحمد لله، وطلب منا أن نطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء له".وطالبت آية حلاوة، جمهور الفنان أحمد حلاوة ومحبيه، بالدعاء له، لكي يستطيع تخطي هذه الأزمة الصحية الصعبة.يشار إلى أن الفنان أحمد حلاوة، كان قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/نقابة-المهن-التمثيلية-في-مصر-تكشف-حقيقة-تدهور-الوضع-الصحي-للفنان-عبد-الرحمن-أبو-زهرة-1055271391.html
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أخبار الفنانين في مصر
ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف حالته الصحية... خطرة وغير مستقرة تابعنا عبر
كشفت آية حلاوة، ابنة الفنان المصري، أحمد حلاوة، تفاصيل الحالة الصحية لوالدها.
وقالت آية حلاوة، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، إن حالة والدها خطرة، وليست مستقرة حتى الآن.
وأضافت أن الفنان أحمد حلاوة يتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات، "وحالته خطرة ومتأخرة بسبب إصابته
بفيروس كورونا
".
وتابعت، "والدي لم يوضع حتى الآن تحت جهاز التنفس الصناعي، ولكنه متعب جدا، ويسمعنا ويتجاوب معنا الحمد لله، وطلب منا أن نطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء له".
وطالبت آية حلاوة، جمهور الفنان أحمد حلاوة ومحبيه، بالدعاء له، لكي يستطيع تخطي هذه الأزمة الصحية الصعبة.
يشار إلى أن الفنان أحمد حلاوة، كان قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، ما تسبب في تدهور حالته الصحية.