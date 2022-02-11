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https://arabic.sputniknews.com/20220211/اجتماعات-رائعة-تركيا-تستعين-بـذهب-المواطنين-لإتمام-علاج-الاقتصاد-1058388505.html
"اجتماعات رائعة"... تركيا تستعين بـ"ذهب المواطنين" لإتمام علاج الاقتصاد
"اجتماعات رائعة"... تركيا تستعين بـ"ذهب المواطنين" لإتمام علاج الاقتصاد
قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، الجمعة، إن الحكومة ستتخذ مزيدا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:53+0000
2022-02-11T13:53+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وتوقع الوزير في مقابلة مع تلفزيون "خبر ترك"، ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد.واعتبر الوزير أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي التضخم، لافتا إلى أن بلاده حققت نموا كبيرا، كما تراجع العجز في المعاملات الجارية.وأشار النبطي إلى أن أنقرة تمكنت من بلوغ سعر صرف تنافسي مع استقرار الدولار، مضيفا أن اجتماعات عقدها مع مستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت "رائعة".قدم الرئيس رجب طيب أردوغان مجموعة من الإجراءات في 20 ديسمبر/ كانون الأول لوقف الانهيار، وكانت العملة مستقرة نسبيا هذا الشهر، كما وضع البنك المركزي الليرة في قلب سياسته ووعد بحمايتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/تركيا-تستهدف-الذهب-من-تحت-الفراش-في-محاولة-لتعزيز-الليرة-1058303721.html
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

"اجتماعات رائعة"... تركيا تستعين بـ"ذهب المواطنين" لإتمام علاج الاقتصاد

13:53 GMT 11.02.2022
© fastforexprofit.comالاستثمار في الذهب
الاستثمار في الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© fastforexprofit.com
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قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي، الجمعة، إن الحكومة ستتخذ مزيدا من الخطوات لإدخال الذهب الذي يحتفظ به الأتراك ضمن مظلة النظام المالي.
وتوقع الوزير في مقابلة مع تلفزيون "خبر ترك"، ضخ كميات من الذهب تقدر قيمتها بنحو 25 مليار دولار في شرايين الاقتصاد.
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
تركيا تستهدف الذهب من "تحت الفراش" في محاولة لتعزيز الليرة
أمس, 12:06 GMT
واعتبر الوزير أن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها الاقتصاد التركي هي التضخم، لافتا إلى أن بلاده حققت نموا كبيرا، كما تراجع العجز في المعاملات الجارية.

وأشار النبطي إلى أن أنقرة تمكنت من بلوغ سعر صرف تنافسي مع استقرار الدولار، مضيفا أن اجتماعات عقدها مع مستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت "رائعة".
قدم الرئيس رجب طيب أردوغان مجموعة من الإجراءات في 20 ديسمبر/ كانون الأول لوقف الانهيار، وكانت العملة مستقرة نسبيا هذا الشهر، كما وضع البنك المركزي الليرة في قلب سياسته ووعد بحمايتها.
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