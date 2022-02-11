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اجتماع عام للقضاة في تونس لبحث كيفية التصدي للقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد
اجتماع عام للقضاة في تونس لبحث كيفية التصدي للقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد
أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا دعت فيه كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الحضور والمشاركة في اجتماع عام لبحث كيفية التصدي للقرارات الأخيرة... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T07:39+0000
2022-02-11T07:39+0000
أخبار تونس اليوم
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وحددت الجمعية في البيان موعد ومكان الاجتماع، حيث سينعقد غدا السبت الموافق 12 فبراير/شباط الجاري، في العاشرة صباحا بنزل المشتل بتونس العاصمة.وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد دعت الثلاثاء الماضي، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أمس الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

اجتماع عام للقضاة في تونس لبحث كيفية التصدي للقرارات الأخيرة للرئيس قيس سعيد

07:39 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Mariam. Gadiraقضاة تونسيون يتظاهرون احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء
قضاة تونسيون يتظاهرون احتجاجا على حل المجلس الأعلى للقضاء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Mariam. Gadira
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أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا دعت فيه كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الحضور والمشاركة في اجتماع عام لبحث كيفية التصدي للقرارات الأخيرة لرئيس الدولة قيس سعيد.
وحددت الجمعية في البيان موعد ومكان الاجتماع، حيث سينعقد غدا السبت الموافق 12 فبراير/شباط الجاري، في العاشرة صباحا بنزل المشتل بتونس العاصمة.
ووفقا للبيان، تأتي الدعوة "للتباحث في الوضع الدقيق للسلطة القضائية في ظل التدابير الاستثنائية والقرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية وسبل التصدي لها".
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد دعت الثلاثاء الماضي، إلى "تعليق تام للعمل بكافة المحاكم في البلاد، احتجاجا على إعلان الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وأكدت أن دعوتها تأتي احتجاجا على ما وصفته بـ"الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
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9 فبراير, 09:45 GMT
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.
وأضاف سعيد أنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس، مشيرا إلى أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا "شهداء من أجل الوطن".
من جانبه قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، يوسف بوزاخر، أمس الاثنين، إن قوات الشرطة أغلقت أبواب المجلس ومنعت الموظفين من دخوله.
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