تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220211/احذر-تطبيق-قد-يتسبب-في-سرقة-كل-أموالك-إذا-حملته-على-هاتفك-1058385038.html
احذر... تطبيق قد يتسبب في سرقة كل أموالك إذا حملته على هاتفك
احذر... تطبيق قد يتسبب في سرقة كل أموالك إذا حملته على هاتفك
حذر خبراء أمنيون من حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي "أندرويد" في الولايات المتحدة وأوروبا، لقرصنة بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:49+0000
2022-02-11T12:49+0000
2022-02-11T12:51+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104120/20/1041202097_0:137:1920:1217_1920x0_80_0_0_e51c86bd32b02dcc1a1adc7ef1eec0ce.jpg
وقال الخبراء إن المحتالين يتظاهرون بأنهم شركة DHL العملاقة للتوصيل، عبر رسالة نصية يرسلونها إلى الضحايا مع رابط يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة متوافق مع "أندرويد"، وفقا لموقع "إكسبريس" البريطاني..وبمجرد التثبيت، يكون التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول لأي منصة مصرفية تقريبا بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمي "أندرويد" لسرقة بيانات الاعتماد المهمة.وإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم "أندرويد" مستهدف.وطالب الخبراء مستخدمي "أندرويد" بضرورة اليقضة والانتباه لجميع الرسائل النصية التي تصل إليهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/هواتف-سامسونغ-تحصل-على-عام-إضافي-من-تحديثات-أندرويد-1058332417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104120/20/1041202097_220:0:1920:1275_1920x0_80_0_0_45089148e03d42300e0c80db4347aa48.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
احذر... تطبيق قد يتسبب في سرقة كل أموالك إذا حملته على هاتفك 12:49 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 11.02.2022) تابعنا عبر
حذر خبراء أمنيون من حملة برمجيات خبيثة جديدة تستهدف مستخدمي "أندرويد" في الولايات المتحدة وأوروبا، لقرصنة بياناتهم الشخصية وحساباتهم المصرفية.
وقال الخبراء إن المحتالين يتظاهرون بأنهم شركة DHL العملاقة للتوصيل، عبر رسالة نصية يرسلونها إلى الضحايا مع رابط يطلب منهم تنزيل تطبيق مزيف للشركة متوافق مع "أندرويد"،
وفقا لموقع "إكسبريس"
البريطاني..
وبمجرد التثبيت، يكون التطبيق الضار قادرا على سرقة تفاصيل تسجيل الدخول لأي منصة مصرفية تقريبا بعد تقديم نماذج تسجيل دخول مزيفة لمستخدمي "أندرويد"
لسرقة بيانات الاعتماد
المهمة.
وإذا حصل المحتالون على معلومات تسجيل الدخول للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فسيكونون قادرين على إفراغ الحسابات المصرفية لأي مستخدم "أندرويد" مستهدف.
وطالب الخبراء مستخدمي "أندرويد" بضرورة اليقضة والانتباه لجميع الرسائل النصية التي تصل إليهم.