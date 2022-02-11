الأردن.. 90% من الإصابات المسجلة بكورونا تعود للمتحور "أوميكرون"

وذكرت وكالة عمون، مساء أمس الخميس، أنه سجلت 116 ألف إصابة خلال 6 أيام فقط من الأسبوع الوبائي الأخير، الذي ينتهي يوم الجمعة، وهناك إدخالات للمستشفيات تعود لـ "أوميكرون" بنسبة 1% من الإصابات، وشدة المرض في هذا المتحور أقل من المتحورات السابقة، والتي كانت تسجل إدخالات للمستشفيات بنسبة 5 % من الإصابات.وحذر البلبيسي من التراخي في تطبيق الإجراءات في ظل انتشار أوميكرون، ولتقليل عدد الإدخالات للمستشفيات للمصابين التي تتجاوز 200 إدخال يومي، حيث تشهد الموجة الرابعة من كورونا انخفاضا بعدد الوفيات، مقارنة مع الموجات السابقة من الفيروس.وتوقع المسؤول الأردني أن تكون ذروة الإصابات في الموجة الرابعة الأسبوع المقبل، آملا أن لا تكون التوقعات صحيحة، وأن تتراجع الإصابات وتستقر مؤشرات المنحنى الوبائي.وبشأن البرنامج الوطني الأردني للتطعيم ضد كورونا، أشار عادل البلبيسي إلى أن نسبة تطعيم الفئة المستهدفة فوق عمر 18 سنة للجرعة الأولى وصلت إلى 72 %، والجرعة الثالثة 66 %، أما متلقي الجرعة الثالثة فبلغ 465 ألف شخص.ولفت إلى أنه لم يصدر أي تغيير على مواعيد الحجر الصحي لمصابي كورونا في البلاد، مؤكدا أن فترة الحجر الصحي للذين لا تظهر عليهم أعراض المرض 7 أيام، ومن يعانون من أعراض للفيروس 10 أيام، وتحسب من تاريخ الفحص وليس من تاريخ اظهار النتيجة.
وحذر البلبيسي من التراخي في تطبيق الإجراءات في ظل انتشار أوميكرون، ولتقليل عدد الإدخالات للمستشفيات للمصابين التي تتجاوز 200 إدخال يومي، حيث تشهد الموجة الرابعة من كورونا انخفاضا بعدد الوفيات، مقارنة مع الموجات السابقة من الفيروس.
وبشأن البرنامج الوطني الأردني للتطعيم ضد كورونا، أشار عادل البلبيسي إلى أن نسبة تطعيم الفئة المستهدفة فوق عمر 18 سنة للجرعة الأولى وصلت إلى 72 %، والجرعة الثالثة 66 %، أما متلقي الجرعة الثالثة فبلغ 465 ألف شخص.
ولفت إلى أنه لم يصدر أي تغيير على مواعيد الحجر الصحي لمصابي كورونا في البلاد، مؤكدا أن فترة الحجر الصحي للذين لا تظهر عليهم أعراض المرض 7 أيام، ومن يعانون من أعراض للفيروس 10 أيام، وتحسب من تاريخ الفحص وليس من تاريخ اظهار النتيجة.