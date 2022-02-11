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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الأسبوع-في-صور-1058344862.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:15+0000
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صور
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фото, صور, وسائط متعددة

الأسبوع في صور

09:15 GMT 11.02.2022
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يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© REUTERS / Tom Nicholsonمقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
مقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما تصل حفل توزيع جوائز بريت في O2 أرينا في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
1/29
© REUTERS / Tom Nicholson
مقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Christophe Van Der Perreتم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار - السيارات تتوقف أمام منطقة غمرتها المياه، بعد أن وصل إعصار باتسيراي إلى اليابسة، على طريق في فوهيبارارا، مدغشقر، 6 فبراير 2022.
تم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار - السيارات تتوقف أمام منطقة غمرتها المياه، بعد أن وصل إعصار باتسيراي إلى اليابسة، على طريق في فوهيبارارا، مدغشقر، 6 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Christophe Van Der Perre
تم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار - السيارات تتوقف أمام منطقة غمرتها المياه، بعد أن وصل إعصار باتسيراي إلى اليابسة، على طريق في فوهيبارارا، مدغشقر، 6 فبراير 2022.
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Russian Presidential Press Office
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022
© AFP 2022 / Philippe Lopez

في هذه الصورة التي تم التقاطها في 8 يناير 2022، يرتدي أعضاء مجموعة "وإذا كنت أنت" ("And if it was you)، بما في ذلك مؤسسها أوشاني جيكسيت (وسط) زي الأبطال الخارقين كوسيلة لجذب الانتباه إلى القضية أثناء توزيع السلع والمواد الغذائية لمساعدة المشردين في بوردو، جنوب غرب فرنسا.

في هذه الصورة التي تم التقاطها في 8 يناير 2022، يرتدي أعضاء مجموعة &quot;وإذا كنت أنت&quot; (&quot;And if it was you)، بما في ذلك مؤسسها أوشاني جيكسيت (وسط) زي الأبطال الخارقين كوسيلة لجذب الانتباه إلى القضية أثناء توزيع السلع والمواد الغذائية لمساعدة المشردين في بوردو، جنوب غرب فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Philippe Lopez

في هذه الصورة التي تم التقاطها في 8 يناير 2022، يرتدي أعضاء مجموعة "وإذا كنت أنت" ("And if it was you)، بما في ذلك مؤسسها أوشاني جيكسيت (وسط) زي الأبطال الخارقين كوسيلة لجذب الانتباه إلى القضية أثناء توزيع السلع والمواد الغذائية لمساعدة المشردين في بوردو، جنوب غرب فرنسا.

© AFP 2022 / Joe Giddens / Poolملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في Sandringham House، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. أصبحت الملكة إليزابيث الثانية يوم الأحد الماضي أول ملكة بريطانية تتولى الحكم لمدة سبعة عقود ، في معلم حلو ومر، حيث يصادف أيضًا الذكرى السبعين لوفاة والدها.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في ساندرينغهام هاوس، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Joe Giddens / Pool
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في Sandringham House، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022. أصبحت الملكة إليزابيث الثانية يوم الأحد الماضي أول ملكة بريطانية تتولى الحكم لمدة سبعة عقود ، في معلم حلو ومر، حيث يصادف أيضًا الذكرى السبعين لوفاة والدها.
© AFP 2022 / Yamil Lageسيارة أمريكية قديمة على خلفية رياح قوية تدفع موجة بحر باتجاه للطريق العام في هافانا ماليكون، كويا 9 فبراير 2022.
سيارة أمريكية قديمة على خلفية رياح قوية تدفع موجة بحر باتجاه للطريق العام في هافانا ماليكون، كويا 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Yamil Lage
سيارة أمريكية قديمة على خلفية رياح قوية تدفع موجة بحر باتجاه للطريق العام في هافانا ماليكون، كويا 9 فبراير 2022.
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحو "طالبان" يؤدون صلاة المغرب داخل سوبر ماركت في كابول، أفغانستان 9 فبراير 2022.
مسلحو طالبان يؤدون صلاة المغرب داخل سوبر ماركت في كابول، أفغانستان 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hussein Malla
مسلحو "طالبان" يؤدون صلاة المغرب داخل سوبر ماركت في كابول، أفغانستان 9 فبراير 2022.
© AP Photo / Bruna Pradoمتظاهر يحاكي الموت العنيف لمهاجر كونغولي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب نزاع مزعوم على الأجور في ريو دي جانيرو، البرازيل 5 فبراير 2022. تسببت وفاة مويس موغيني كاباجامبي، 24 عامًا، في إحداث صدمة في جميع أنحاء البرازيل بعد أن تم تصوير المهاجمين في لقطات كاميرا الأمن وهم يهاجمون الشاب، وعلى مدار 13 دقيقة تم الإمساك به وضربه بقضيب - واستمر في ذلك حتى بعد أن فقد وعيه.
متظاهر يحاكي الموت العنيف لمهاجر كونغولي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب نزاع مزعوم على الأجور في ريو دي جانيرو، البرازيل 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Bruna Prado
متظاهر يحاكي الموت العنيف لمهاجر كونغولي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب نزاع مزعوم على الأجور في ريو دي جانيرو، البرازيل 5 فبراير 2022. تسببت وفاة مويس موغيني كاباجامبي، 24 عامًا، في إحداث صدمة في جميع أنحاء البرازيل بعد أن تم تصوير المهاجمين في لقطات كاميرا الأمن وهم يهاجمون الشاب، وعلى مدار 13 دقيقة تم الإمساك به وضربه بقضيب - واستمر في ذلك حتى بعد أن فقد وعيه.
© AFP 2022 / Jalaa Marey

إسرائيلية تحمل كلبها أثناء سيرها بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن بعد الاستحمام في بركة الينابيع الساخنة التي يسميها السكان المحليون عين جونز، بالقرب من حمات غادر في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن، 5 فبراير 2022 .

 إسرائيلية تحمل كلبها أثناء سيرها بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن بعد الاستحمام في بركة الينابيع الساخنة التي يسميها السكان المحليون عين جونز، بالقرب من حمات غادر في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن، 5 فبراير 2022 . - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jalaa Marey

إسرائيلية تحمل كلبها أثناء سيرها بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن بعد الاستحمام في بركة الينابيع الساخنة التي يسميها السكان المحليون عين جونز، بالقرب من حمات غادر في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن، 5 فبراير 2022 .

© REUTERS / Tom Brenner الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تتحدث إلى جانب أعضاء في الكونغرس بشأن قانون العنف ضد المرأة، في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022.
الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تتحدث إلى جانب أعضاء في الكونغرس بشأن قانون العنف ضد المرأة، في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS / Tom Brenner
الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تتحدث إلى جانب أعضاء في الكونغرس بشأن قانون العنف ضد المرأة، في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Dave Chan متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022 كافحت السلطات الكندية يوم الاثنين الماضي للتصدي لاحتجاج سائقي الشاحنات على قيود كوفيد التي شلت العاصمة لأيام وتهدد بالتحول إلى أزمة سياسية كاملة لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
11/29
© AFP 2022 / Dave Chan
متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022 كافحت السلطات الكندية يوم الاثنين الماضي للتصدي لاحتجاج سائقي الشاحنات على قيود كوفيد التي شلت العاصمة لأيام وتهدد بالتحول إلى أزمة سياسية كاملة لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الذهاب إلى بنك الصور

المتزلجان الروسيان فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف يؤديان برنامجهما الحر للرقص في مسابقة فرق التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين، الصين.

المتزلجان الروسيان فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف يؤديان برنامجهما الحر للرقص في مسابقة فرق التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
12/29
© Sputnik . Grigory Sysoev
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المتزلجان الروسيان فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف يؤديان برنامجهما الحر للرقص في مسابقة فرق التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين، الصين.

© AFP 2022 / Karim Sahib

إماراتيون يركبون الخيول أثناء غروب الشمس في أبوظبي في 8 فبراير 2022.

إماراتيون يركبون الخيول أثناء غروب الشمس في أبوظبي في 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Karim Sahib

إماراتيون يركبون الخيول أثناء غروب الشمس في أبوظبي في 8 فبراير 2022.

© AFP 2022 / Petras Malukas شوهدت دمية كلب بولدوج بجانب الجنود البريطانيين خلال حفل "الناتو" للاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجد الناتو المعزز في الجزء الشرقي من الحلف في روكلا، ليتوانيا، 9 فبراير 2022.
شوهدت دمية كلب بولدوج بجانب الجنود البريطانيين خلال حفل الناتو للاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجد الناتو المعزز في الجزء الشرقي من الحلف في روكلا، ليتوانيا، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
14/29
© AFP 2022 / Petras Malukas
شوهدت دمية كلب بولدوج بجانب الجنود البريطانيين خلال حفل "الناتو" للاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجد الناتو المعزز في الجزء الشرقي من الحلف في روكلا، ليتوانيا، 9 فبراير 2022.
© AP Photo / Juan Karitaامرأة ترتدي درعًا للوجه للوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاح احتفالات الكرنفال في لاباز، بوليفيا، 6 فبراير 2022.
امرأة ترتدي درعًا للوجه للوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاح احتفالات الكرنفال في لاباز، بوليفيا، 6 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
15/29
© AP Photo / Juan Karita
امرأة ترتدي درعًا للوجه للوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاح احتفالات الكرنفال في لاباز، بوليفيا، 6 فبراير 2022.
© Sputnik . Alexey Filippov  / الذهاب إلى بنك الصورطاقم طبي يرتدي بدلات واقية في غرفة الصحفي الذي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 في فندق رووي هوتيلز كارانتين في بكين، الصين 4 فبراير 2022
طاقم طبي يرتدي بدلات واقية في غرفة الصحفي الذي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 في فندق رووي هوتيلز كارانتين في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
16/29
© Sputnik . Alexey Filippov
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طاقم طبي يرتدي بدلات واقية في غرفة الصحفي الذي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 في فندق رووي هوتيلز كارانتين في بكين، الصين 4 فبراير 2022
© AFP 2022 / Hazem Baderامرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022. قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في 8 فبراير خلال غارة نهارية ضد ما وصفته إسرائيل "خلية ارهابية"، مما أدى إلى إصابة سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بثقوب من الرصاص.
امرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
17/29
© AFP 2022 / Hazem Bader
امرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022. قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في 8 فبراير خلال غارة نهارية ضد ما وصفته إسرائيل "خلية ارهابية"، مما أدى إلى إصابة سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بثقوب من الرصاص.
© AP Photo / Nam Y. Huhرجل يتزلج في كريكيت-هيل في شيكاغو، الولايات المتحدة 5 فبراير 2022.
رجل يتزلج في كريكيت-هيل في شيكاغو، الولايات المتحدة 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
18/29
© AP Photo / Nam Y. Huh
رجل يتزلج في كريكيت-هيل في شيكاغو، الولايات المتحدة 5 فبراير 2022.
© AP Photo / Adel Hanaسعيد العر، المشرف الفلسطيني على الحيوانات، يطعم الكلاب، بعضها مصاب بشلل في الأطراف الخلفية باستخدام عربات، في ملجأ غزة للكلاب في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 8 فبراير 2022.
سعيد العر، المشرف الفلسطيني على الحيوانات، يطعم الكلاب، بعضها مصاب بشلل في الأطراف الخلفية باستخدام عربات، في ملجأ غزة للكلاب في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
19/29
© AP Photo / Adel Hana
سعيد العر، المشرف الفلسطيني على الحيوانات، يطعم الكلاب، بعضها مصاب بشلل في الأطراف الخلفية باستخدام عربات، في ملجأ غزة للكلاب في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 8 فبراير 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynn يقام عرض "إنتغالاكتيك كروي أوف تشيوباتشيوس" (ntergalactic Krewe of Chewbacchus) خلال موسم الكرنفال في نيو أورلينز، الولايات المتحدة، 5 فبراير 2022.
يقام عرض إنتغالاكتيك كروي أوف تشيوباتشيوس (ntergalactic Krewe of Chewbacchus) خلال موسم الكرنفال في نيو أورلينز، الولايات المتحدة، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
20/29
© REUTERS / Kathleen Flynn
يقام عرض "إنتغالاكتيك كروي أوف تشيوباتشيوس" (ntergalactic Krewe of Chewbacchus) خلال موسم الكرنفال في نيو أورلينز، الولايات المتحدة، 5 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Marty Melvilleامرأة تجلس أمام الشرطة قبل أن يتقدموا لطرد المتظاهرين في أرض البرلمان في ولنغتون، في اليوم الثالث من المظاهرات ضد قيود كوفيد-19، المستوحاة من مظاهرة مماثلة في كندا، 10 فبراير 2022
امرأة تجلس أمام الشرطة قبل أن يتقدموا لطرد المتظاهرين في أرض البرلمان في ولنغتون، في اليوم الثالث من المظاهرات ضد قيود كوفيد-19، المستوحاة من مظاهرة مماثلة في كندا، 10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
21/29
© AFP 2022 / Marty Melville
امرأة تجلس أمام الشرطة قبل أن يتقدموا لطرد المتظاهرين في أرض البرلمان في ولنغتون، في اليوم الثالث من المظاهرات ضد قيود كوفيد-19، المستوحاة من مظاهرة مماثلة في كندا، 10 فبراير 2022
© REUTERS / Carlo Allegriالممثلون يرقصون وهم يقفون لالتقاط الصور مع طاقم عرض برودواي "ذا ميوزيك مان" (The Music Man) عبر الشارع من وينتر غاردن في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 8 فبراير 2022.
الممثلون يرقصون وهم يقفون لالتقاط الصور مع طاقم عرض برودواي ذا ميوزيك مان (The Music Man) عبر الشارع من وينتر غاردن في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
22/29
© REUTERS / Carlo Allegri
الممثلون يرقصون وهم يقفون لالتقاط الصور مع طاقم عرض برودواي "ذا ميوزيك مان" (The Music Man) عبر الشارع من وينتر غاردن في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 8 فبراير 2022.
© AP Photo / Valentina Petrovaتم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس "تقديس العسل" في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022. على الرغم من جائحة كوفيد-19، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية بيوم القديس هارالامبوس، القديس الراعي الأرثوذكسي لمربي النحل، من خلال أداء طقوس من أجل الصحة والحصاد الغني.
تم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس تقديس العسل في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
23/29
© AP Photo / Valentina Petrova
تم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس "تقديس العسل" في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022. على الرغم من جائحة كوفيد-19، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية بيوم القديس هارالامبوس، القديس الراعي الأرثوذكسي لمربي النحل، من خلال أداء طقوس من أجل الصحة والحصاد الغني.
© REUTERS / Antara Foto / Iggoy el Fitraيشارك فارس في باكو جاوي، وهو سباق أبقار تقليدي يُقام في حقل أرز في منطقة تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، 5 فبراير 2022.
يشارك فارس في باكو جاوي، وهو سباق أبقار تقليدي يُقام في حقل أرز في منطقة تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
24/29
© REUTERS / Antara Foto / Iggoy el Fitra
يشارك فارس في باكو جاوي، وهو سباق أبقار تقليدي يُقام في حقل أرز في منطقة تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، 5 فبراير 2022.
© AFP 2022 / John Wesselsالمشجعون يهتفون لأن أحد أعضاء الفريق السنغالي لكرة القدم يرفع الكأس في داكار، بعد فوزه لأول مرة بكأس الأمم الأفريقية، في 7 فبراير 2022 أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال يوم 7 فبراير 2022 عطلة رسمية للاحتفال بأول لقب على الإطلاق للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مصر.
المشجعون يهتفون لأن أحد أعضاء الفريق السنغالي لكرة القدم يرفع الكأس في داكار، بعد فوزه لأول مرة بكأس الأمم الأفريقية، في 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
25/29
© AFP 2022 / John Wessels
المشجعون يهتفون لأن أحد أعضاء الفريق السنغالي لكرة القدم يرفع الكأس في داكار، بعد فوزه لأول مرة بكأس الأمم الأفريقية، في 7 فبراير 2022 أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال يوم 7 فبراير 2022 عطلة رسمية للاحتفال بأول لقب على الإطلاق للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مصر.
© Sputnik . Ajwad Jradat

كنيسة بيزنطية تعود إلى الحياة بعد اكتمال ترميميها في قطاع غزة، فلسطين 10 فبراير 2022

كنيسة بيزنطية تعود إلى الحياة بعد اكتمال ترميميها في قطاع غزة، فلسطين 10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Ajwad Jradat

كنيسة بيزنطية تعود إلى الحياة بعد اكتمال ترميميها في قطاع غزة، فلسطين 10 فبراير 2022

© AP Photo / Darko Vojinovicرجل يمشي مع الكلاب خلال يوم شتاء مشمس في بلغراد، صربيا، 9 فبراير 2022. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا مشمسًا في الأيام القادمة في صربيا.
رجل يمشي مع الكلاب خلال يوم شتاء مشمس في بلغراد، صربيا، 9 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Darko Vojinovic
رجل يمشي مع الكلاب خلال يوم شتاء مشمس في بلغراد، صربيا، 9 فبراير 2022. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا مشمسًا في الأيام القادمة في صربيا.
© Sputnik . Karim Taibi

العكيد الحكواتي، غزوان بوسطه جي، في حي الجلوم في مدينة حلب القديمة، سوريا 8 فبراير 2022

العكيد الحكواتي، غزوان بوسطه جي، في حي الجلوم في مدينة حلب القديمة، سوريا 8 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Karim Taibi

العكيد الحكواتي، غزوان بوسطه جي، في حي الجلوم في مدينة حلب القديمة، سوريا 8 فبراير 2022

© AFP 2022 / Jason Koerner / Getty Imagesالمغنية دوا ليبا (Dua Lipa) على خشبة المسرح خلال جولة موسيقية "دوا ليبا فيوتشر نوستالجيا تور" (Dua Lipa Future Nostalgia Tour) في FTX أرينا في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022
المغنية دوا ليبا (Dua Lipa) على خشبة المسرح خلال جولة موسيقية دوا ليبا فيوتشر نوستالجيا تور (Dua Lipa Future Nostalgia Tour) في FTX أرينا في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2022 / Jason Koerner / Getty Images
المغنية دوا ليبا (Dua Lipa) على خشبة المسرح خلال جولة موسيقية "دوا ليبا فيوتشر نوستالجيا تور" (Dua Lipa Future Nostalgia Tour) في FTX أرينا في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022
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