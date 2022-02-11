تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220211/الأسبوع-في-صور-1058344862.html
الأسبوع في صور
الأسبوع في صور
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:15+0000
2022-02-11T09:15+0000
2022-02-11T09:15+0000
صور
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058344867_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6f0f8ff0c57972bb5612587b1e86c0e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058344867_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7406cc87759ffbcd30c954ad57565f89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, صور, وسائط متعددة
الأسبوع في صور تابعنا عبر
يقدم لكم فريق "سبوتنيك" الألبوم الأسبوعي لأبرز أحداث الأسبوع، بعدسة مصورين صحفيين من مختلف أنحاء العالم.
© REUTERS / Tom Nicholson مقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
مقدمة البرامج التلفزيونية مايا جاما تصل حفل توزيع جوائز بريت في "O2 أرينا" في لندن، بريطانيا 8 فبراير 2022
© REUTERS / Christophe Van Der Perre تم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار - السيارات تتوقف أمام منطقة غمرتها المياه، بعد أن وصل إعصار باتسيراي إلى اليابسة، على طريق في فوهيبارارا، مدغشقر، 6 فبراير 2022.
تم التقاط الصورة بطائرة بدون طيار - السيارات تتوقف أمام منطقة غمرتها المياه، بعد أن وصل إعصار باتسيراي إلى اليابسة، على طريق في فوهيبارارا، مدغشقر، 6 فبراير 2022.
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022
© AFP 2022 / Philippe Lopez
في هذه الصورة التي تم التقاطها في 8 يناير 2022، يرتدي أعضاء مجموعة "وإذا كنت أنت" ("And if it was you)، بما في ذلك مؤسسها أوشاني جيكسيت (وسط) زي الأبطال الخارقين كوسيلة لجذب الانتباه إلى القضية أثناء توزيع السلع والمواد الغذائية لمساعدة المشردين في بوردو، جنوب غرب فرنسا.
في هذه الصورة التي تم التقاطها في 8 يناير 2022، يرتدي أعضاء مجموعة "وإذا كنت أنت" ("And if it was you)، بما في ذلك مؤسسها أوشاني جيكسيت (وسط) زي الأبطال الخارقين كوسيلة لجذب الانتباه إلى القضية أثناء توزيع السلع والمواد الغذائية لمساعدة المشردين في بوردو، جنوب غرب فرنسا.
© AFP 2022 / Joe Giddens / Pool ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في Sandringham House، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022.
أصبحت الملكة إليزابيث الثانية يوم الأحد الماضي أول ملكة بريطانية تتولى الحكم لمدة سبعة عقود ، في معلم حلو ومر، حيث يصادف أيضًا الذكرى السبعين لوفاة والدها.
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تقطع كعكة للاحتفال ببدء اليوبيل البلاتيني خلال حفل استقبال في قاعة الاحتفالات في Sandringham House، مقر إقامة الملكة في نورفولك في 5 فبراير 2022.
أصبحت الملكة إليزابيث الثانية يوم الأحد الماضي أول ملكة بريطانية تتولى الحكم لمدة سبعة عقود ، في معلم حلو ومر، حيث يصادف أيضًا الذكرى السبعين لوفاة والدها.
© AFP 2022 / Yamil Lage سيارة أمريكية قديمة على خلفية رياح قوية تدفع موجة بحر باتجاه للطريق العام في هافانا ماليكون، كويا 9 فبراير 2022.
سيارة أمريكية قديمة على خلفية رياح قوية تدفع موجة بحر باتجاه للطريق العام في هافانا ماليكون، كويا 9 فبراير 2022.
© AP Photo / Hussein Malla مسلحو "طالبان" يؤدون صلاة المغرب داخل سوبر ماركت في كابول، أفغانستان 9 فبراير 2022.
مسلحو "طالبان" يؤدون صلاة المغرب داخل سوبر ماركت في كابول، أفغانستان 9 فبراير 2022.
© AP Photo / Bruna Prado متظاهر يحاكي الموت العنيف لمهاجر كونغولي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب نزاع مزعوم على الأجور في ريو دي جانيرو، البرازيل 5 فبراير 2022.
تسببت وفاة مويس موغيني كاباجامبي، 24 عامًا، في إحداث صدمة في جميع أنحاء البرازيل بعد أن تم تصوير المهاجمين في لقطات كاميرا الأمن وهم يهاجمون الشاب، وعلى مدار 13 دقيقة تم الإمساك به وضربه بقضيب - واستمر في ذلك حتى بعد أن فقد وعيه.
متظاهر يحاكي الموت العنيف لمهاجر كونغولي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب نزاع مزعوم على الأجور في ريو دي جانيرو، البرازيل 5 فبراير 2022.
تسببت وفاة مويس موغيني كاباجامبي، 24 عامًا، في إحداث صدمة في جميع أنحاء البرازيل بعد أن تم تصوير المهاجمين في لقطات كاميرا الأمن وهم يهاجمون الشاب، وعلى مدار 13 دقيقة تم الإمساك به وضربه بقضيب - واستمر في ذلك حتى بعد أن فقد وعيه.
© AFP 2022 / Jalaa Marey
إسرائيلية تحمل كلبها أثناء سيرها بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن بعد الاستحمام في بركة الينابيع الساخنة التي يسميها السكان المحليون عين جونز، بالقرب من حمات غادر في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن، 5 فبراير 2022 .
إسرائيلية تحمل كلبها أثناء سيرها بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن بعد الاستحمام في بركة الينابيع الساخنة التي يسميها السكان المحليون عين جونز، بالقرب من حمات غادر في مرتفعات الجولان المحتلة بالقرب من السياج الحدودي مع الأردن، 5 فبراير 2022 .
© REUTERS / Tom Brenner الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تتحدث إلى جانب أعضاء في الكونغرس بشأن قانون العنف ضد المرأة، في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022.
الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تتحدث إلى جانب أعضاء في الكونغرس بشأن قانون العنف ضد المرأة، في مبنى الكابيتول هيل بواشنطن، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Dave Chan متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022
كافحت السلطات الكندية يوم الاثنين الماضي للتصدي لاحتجاج سائقي الشاحنات على قيود كوفيد التي شلت العاصمة لأيام وتهدد بالتحول إلى أزمة سياسية كاملة لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
متظاهرون يلعبون الهوكي الشوارع بينما يواصل المتظاهرون الاحتجاج على تفويضات التطعيم ضد كورونا التي نفّذها رئيس الوزراء جاستن ترودو في أوتاوا، كندا 7 فبراير 2022
كافحت السلطات الكندية يوم الاثنين الماضي للتصدي لاحتجاج سائقي الشاحنات على قيود كوفيد التي شلت العاصمة لأيام وتهدد بالتحول إلى أزمة سياسية كاملة لرئيس الوزراء جاستن ترودو.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصور
المتزلجان الروسيان فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف يؤديان برنامجهما الحر للرقص في مسابقة فرق التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين، الصين.
المتزلجان الروسيان فيكتوريا سينيتسينا ونيكيتا كاتسالابوف يؤديان برنامجهما الحر للرقص في مسابقة فرق التزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24 في بكين، الصين.
© AFP 2022 / Karim Sahib
إماراتيون يركبون الخيول أثناء غروب الشمس في أبوظبي في 8 فبراير 2022.
إماراتيون يركبون الخيول أثناء غروب الشمس في أبوظبي في 8 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Petras Malukas شوهدت دمية كلب بولدوج بجانب الجنود البريطانيين خلال حفل "الناتو" للاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجد الناتو المعزز في الجزء الشرقي من الحلف في روكلا، ليتوانيا، 9 فبراير 2022.
شوهدت دمية كلب بولدوج بجانب الجنود البريطانيين خلال حفل "الناتو" للاحتفال بالذكرى الخامسة لتواجد الناتو المعزز في الجزء الشرقي من الحلف في روكلا، ليتوانيا، 9 فبراير 2022.
© AP Photo / Juan Karita امرأة ترتدي درعًا للوجه للوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاح احتفالات الكرنفال في لاباز، بوليفيا، 6 فبراير 2022.
امرأة ترتدي درعًا للوجه للوقاية من فيروس كورونا خلال افتتاح احتفالات الكرنفال في لاباز، بوليفيا، 6 فبراير 2022.
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصور طاقم طبي يرتدي بدلات واقية في غرفة الصحفي الذي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 في فندق رووي هوتيلز كارانتين في بكين، الصين 4 فبراير 2022
طاقم طبي يرتدي بدلات واقية في غرفة الصحفي الذي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد-19 في فندق رووي هوتيلز كارانتين في بكين، الصين 4 فبراير 2022
© AFP 2022 / Hazem Bader امرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022.
قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في 8 فبراير خلال غارة نهارية ضد ما وصفته إسرائيل "خلية ارهابية"، مما أدى إلى إصابة سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بثقوب من الرصاص.
امرأة تشير إلى قوات الأمن الإسرائيلية التي أطلقت الرصاص المطاطي لتفريق فلسطينيين يلقون الحجارة وسط اشتباكات في بلدة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 9 فبراير 2022.
قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في 8 فبراير خلال غارة نهارية ضد ما وصفته إسرائيل "خلية ارهابية"، مما أدى إلى إصابة سيارة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بثقوب من الرصاص.
© AP Photo / Nam Y. Huh رجل يتزلج في كريكيت-هيل في شيكاغو، الولايات المتحدة 5 فبراير 2022.
رجل يتزلج في كريكيت-هيل في شيكاغو، الولايات المتحدة 5 فبراير 2022.
© AP Photo / Adel Hana سعيد العر، المشرف الفلسطيني على الحيوانات، يطعم الكلاب، بعضها مصاب بشلل في الأطراف الخلفية باستخدام عربات، في ملجأ غزة للكلاب في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 8 فبراير 2022.
سعيد العر، المشرف الفلسطيني على الحيوانات، يطعم الكلاب، بعضها مصاب بشلل في الأطراف الخلفية باستخدام عربات، في ملجأ غزة للكلاب في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 8 فبراير 2022.
© REUTERS / Kathleen Flynn يقام عرض "إنتغالاكتيك كروي أوف تشيوباتشيوس" (ntergalactic Krewe of Chewbacchus) خلال موسم الكرنفال في نيو أورلينز، الولايات المتحدة، 5 فبراير 2022.
يقام عرض "إنتغالاكتيك كروي أوف تشيوباتشيوس" (ntergalactic Krewe of Chewbacchus) خلال موسم الكرنفال في نيو أورلينز، الولايات المتحدة، 5 فبراير 2022.
© AFP 2022 / Marty Melville امرأة تجلس أمام الشرطة قبل أن يتقدموا لطرد المتظاهرين في أرض البرلمان في ولنغتون، في اليوم الثالث من المظاهرات ضد قيود كوفيد-19، المستوحاة من مظاهرة مماثلة في كندا، 10 فبراير 2022
امرأة تجلس أمام الشرطة قبل أن يتقدموا لطرد المتظاهرين في أرض البرلمان في ولنغتون، في اليوم الثالث من المظاهرات ضد قيود كوفيد-19، المستوحاة من مظاهرة مماثلة في كندا، 10 فبراير 2022
© REUTERS / Carlo Allegri الممثلون يرقصون وهم يقفون لالتقاط الصور مع طاقم عرض برودواي "ذا ميوزيك مان" (The Music Man) عبر الشارع من وينتر غاردن في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 8 فبراير 2022.
الممثلون يرقصون وهم يقفون لالتقاط الصور مع طاقم عرض برودواي "ذا ميوزيك مان" (The Music Man) عبر الشارع من وينتر غاردن في حي مانهاتن في مدينة نيويورك، ولاية نيويورك، الولايات المتحدة، 8 فبراير 2022.
© AP Photo / Valentina Petrova تم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس "تقديس العسل" في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022.
على الرغم من جائحة كوفيد-19، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية بيوم القديس هارالامبوس، القديس الراعي الأرثوذكسي لمربي النحل، من خلال أداء طقوس من أجل الصحة والحصاد الغني.
تم ترتيب المئات من عبوات العسل المليئة بالشموع المحترقة على شكل صليب، خلال قداس "تقديس العسل" في كنيسة العذراء المقدّسة في بلدة بلاغويفغراد، جنوب العاصمة البلغارية صوفيا، 10 فبراير 2022.
على الرغم من جائحة كوفيد-19، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية بيوم القديس هارالامبوس، القديس الراعي الأرثوذكسي لمربي النحل، من خلال أداء طقوس من أجل الصحة والحصاد الغني.
يشارك فارس في باكو جاوي، وهو سباق أبقار تقليدي يُقام في حقل أرز في منطقة تاناه داتار، مقاطعة سومطرة الغربية بإندونيسيا، 5 فبراير 2022.
© AFP 2022 / John Wessels المشجعون يهتفون لأن أحد أعضاء الفريق السنغالي لكرة القدم يرفع الكأس في داكار، بعد فوزه لأول مرة بكأس الأمم الأفريقية، في 7 فبراير 2022
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال يوم 7 فبراير 2022 عطلة رسمية للاحتفال بأول لقب على الإطلاق للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مصر.
المشجعون يهتفون لأن أحد أعضاء الفريق السنغالي لكرة القدم يرفع الكأس في داكار، بعد فوزه لأول مرة بكأس الأمم الأفريقية، في 7 فبراير 2022
أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال يوم 7 فبراير 2022 عطلة رسمية للاحتفال بأول لقب على الإطلاق للمنتخب في كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على مصر.
© Sputnik . Ajwad Jradat
كنيسة بيزنطية تعود إلى الحياة بعد اكتمال ترميميها في قطاع غزة، فلسطين 10 فبراير 2022
كنيسة بيزنطية تعود إلى الحياة بعد اكتمال ترميميها في قطاع غزة، فلسطين 10 فبراير 2022
© AP Photo / Darko Vojinovic رجل يمشي مع الكلاب خلال يوم شتاء مشمس في بلغراد، صربيا، 9 فبراير 2022.
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا مشمسًا في الأيام القادمة في صربيا.
رجل يمشي مع الكلاب خلال يوم شتاء مشمس في بلغراد، صربيا، 9 فبراير 2022.
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقسًا مشمسًا في الأيام القادمة في صربيا.
© Sputnik . Karim Taibi
العكيد الحكواتي، غزوان بوسطه جي، في حي الجلوم في مدينة حلب القديمة، سوريا 8 فبراير 2022
العكيد الحكواتي، غزوان بوسطه جي، في حي الجلوم في مدينة حلب القديمة، سوريا 8 فبراير 2022
© AFP 2022 / Jason Koerner / Getty Images المغنية دوا ليبا (Dua Lipa) على خشبة المسرح خلال جولة موسيقية "دوا ليبا فيوتشر نوستالجيا تور" (Dua Lipa Future Nostalgia Tour) في FTX أرينا في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022
المغنية دوا ليبا (Dua Lipa) على خشبة المسرح خلال جولة موسيقية "دوا ليبا فيوتشر نوستالجيا تور" (Dua Lipa Future Nostalgia Tour) في FTX أرينا في ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة، 9 فبراير 2022