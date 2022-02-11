الأسبوع في صور

© AP Photo / Bruna Prado متظاهر يحاكي الموت العنيف لمهاجر كونغولي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب نزاع مزعوم على الأجور في ريو دي جانيرو، البرازيل 5 فبراير 2022. تسببت وفاة مويس موغيني كاباجامبي، 24 عامًا، في إحداث صدمة في جميع أنحاء البرازيل بعد أن تم تصوير المهاجمين في لقطات كاميرا الأمن وهم يهاجمون الشاب، وعلى مدار 13 دقيقة تم الإمساك به وضربه بقضيب - واستمر في ذلك حتى بعد أن فقد وعيه.