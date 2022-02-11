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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الإمارات-وإسرائيل-توقعان-مذكرة-تفاهم-جديدة-1058378986.html
الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم جديدة
الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم جديدة
وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T11:05+0000
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وأفاد بيان نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، بأن المذكرة وقعها من جانب الإمارات أحمد الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، ومن الجانب الإسرائيلي، وقع يوئيل رازفوزوف، وزير السياحة الإسرائيلي، الذي يزور الدولة في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.وصرح الفلاسي قائلا: "تأتي مذكرة التفاهم في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام وفي إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات واعدة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. وسنعمل على تحقيق ربط أقوى في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جسراً رئيسياً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".وقال إن "دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أصبحت من العواصم الرئيسية والوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، حيث نجحت في تطوير خدماتها ومنتجاتها السياحية إلى مستويات مميزة، وبات لديها منظومة سياحية تشمل كافة فئات وأنماط السياحة، منها: سياحة الأعمال، وسياحة التسوق، وسياحة المؤتمرات، وسياحة المغامرات وغيرها".ومن جانبه أكد الوزير الإسرائيلي، أن "مذكرة التفاهم تمثل خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا مع دولة الإمارات. وندعو دول الخليج كافة إلى أن تحذو حذوها لنبني معاً واقعاً إقليمياً جديداً يقوم على الرخاء والأمن والاستقرار لشعوبنا، من خلال إقامة علاقات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة لأسواقنا وصناعاتنا السياحية".
https://arabic.sputniknews.com/20220207/تقرير-مسؤولون-يكشفون-عن-اتفاقات-سرية-لحماية-الإمارات-بأسلحة-إسرائيلية-1058136937.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم جديدة

11:05 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBأعلام الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل
أعلام الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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وقعت الإمارات وإسرائيل، اليوم الجمعة، مذكرة تفاهم جديدة، تهدف إلى تعزيز التعاون السياحي بين البلدين ودعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.
وأفاد بيان نشرته صحيفة "البيان" الإماراتية، بأن المذكرة وقعها من جانب الإمارات أحمد الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، ومن الجانب الإسرائيلي، وقع يوئيل رازفوزوف، وزير السياحة الإسرائيلي، الذي يزور الدولة في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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وصرح الفلاسي قائلا: "تأتي مذكرة التفاهم في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام وفي إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات واعدة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. وسنعمل على تحقيق ربط أقوى في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جسراً رئيسياً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين".
وقال إن "دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة أصبحت من العواصم الرئيسية والوجهات السياحية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم، حيث نجحت في تطوير خدماتها ومنتجاتها السياحية إلى مستويات مميزة، وبات لديها منظومة سياحية تشمل كافة فئات وأنماط السياحة، منها: سياحة الأعمال، وسياحة التسوق، وسياحة المؤتمرات، وسياحة المغامرات وغيرها".
ومن جانبه أكد الوزير الإسرائيلي، أن "مذكرة التفاهم تمثل خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا مع دولة الإمارات. وندعو دول الخليج كافة إلى أن تحذو حذوها لنبني معاً واقعاً إقليمياً جديداً يقوم على الرخاء والأمن والاستقرار لشعوبنا، من خلال إقامة علاقات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة لأسواقنا وصناعاتنا السياحية".
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