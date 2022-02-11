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الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا يعربون عن قلقهم إزاء اعتقال سياسيين في السودان
الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا يعربون عن قلقهم إزاء اعتقال سياسيين في السودان
أصدر الاتحاد الأوروبي وكل من كندا وسويسرا ودول الترويكا، (النرويج، بريطانيا والولايات المتحدة)، بيانا مشتركا، اليوم الجمعة، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء عمليات... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:42+0000
2022-02-11T12:42+0000
العالم العربي
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بروكسل - سبوتنيك. وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا ودول الترويكا يعربون عن قلقهم من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية بارزة في السودان"، داعين السلطات السودانية للإفراج الفوري عن المعتقلين.يذكر أن المكتب التنفيذي للتحالف السياسي (قوى الحرية والتغيير) في السودان، كان قد أعلن في وقت سابق، أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من أعضاء التحالف بسبب مناهضتهم للسلطة العسكرية التي تدير شؤون البلاد في الوقت الراهن.وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد حل مجلسي السيادة، وعلق العمل بلجنة (إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال من نظام انقلاب 1989)، وكذلك مجلس الوزراء، في 25 تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، مع إعلان حالة الطوارئ واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.وقبل أيام، اتهم مسؤولون بوزارة المالية السودانية بعض أعضاء (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989) ، المنحلة بتهم جرائم فساد خلال عملهم بلجنة التمكين.
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العالم العربي

الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا يعربون عن قلقهم إزاء اعتقال سياسيين في السودان

12:42 GMT 11.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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أصدر الاتحاد الأوروبي وكل من كندا وسويسرا ودول الترويكا، (النرويج، بريطانيا والولايات المتحدة)، بيانا مشتركا، اليوم الجمعة، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء عمليات اعتقال شخصيات سياسية بارزة في السودان، داعين في الوقت نفسه، السلطات السودانية إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
بروكسل - سبوتنيك. وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا ودول الترويكا يعربون عن قلقهم من عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية بارزة في السودان"، داعين السلطات السودانية للإفراج الفوري عن المعتقلين.
وأدانت الدول في بيانها "الأعمال الترهيبية للسلطات العسكرية السودانية، التي تتعارض مع التزامها بالمشاركة لحل الأزمة السياسية والعودة للمسار الديمقراطي، داعيا إلى رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي".
يذكر أن المكتب التنفيذي للتحالف السياسي (قوى الحرية والتغيير) في السودان، كان قد أعلن في وقت سابق، أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من أعضاء التحالف بسبب مناهضتهم للسلطة العسكرية التي تدير شؤون البلاد في الوقت الراهن.
وكان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد حل مجلسي السيادة، وعلق العمل بلجنة (إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال من نظام انقلاب 1989)، وكذلك مجلس الوزراء، في 25 تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي، مع إعلان حالة الطوارئ واحتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقبل أيام، اتهم مسؤولون بوزارة المالية السودانية بعض أعضاء (لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989) ، المنحلة بتهم جرائم فساد خلال عملهم بلجنة التمكين.
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