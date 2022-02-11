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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الجيشان-الروسي-والبيلاروسي-يجريان-تدريبات-لصد-عدوان-جوي-فيديو-1058426728.html
الجيشان الروسي والبيلاروسي يجريان تدريبات لصد عدوان جوي... فيديو
الجيشان الروسي والبيلاروسي يجريان تدريبات لصد عدوان جوي... فيديو
يعمل عسكريو روسيا وبيلاروسيا، في إطار التدريبات المشتركة "قرار الحلفاء 2022"، على صد هجوم جوي لعدو وهمي، ويشنون معركة دفاعية، بالإضافة إلى أخذ منشآت عسكرية تحت... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T15:39+0000
2022-02-11T15:39+0000
رصد عسكري
الجيش الروسي
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الدائرة الصحفية لوزارة الدفاع في بيلاروسيا، في بيان: "اليوم، في إطار التمرين التشغيلي البيلاروسي الروسي المشترك" قرار الحلفاء 2022"، سيتم نشر المراحل الرئيسية للإجراءات العملية للقوات (القوات) في مناطق تدريب "غوجسك" و"بريست"، وكذلك في بعض مناطق التضاريس على أراضي جمهورية بيلاروسيا ".وأشار البيان إلى أنه "في ساحة تدريب بريست، تعمل وحدات من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة لبيلاروسيا، والقوات المحمولة جواً ووحدات البنادق الآلية التابعة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي على حل مسائل تأمين المرافق العسكرية والأعمدة الخلفية، فضلاً عن فتح مخابئ التشكيلات المسلحة غير الشرعية".وبحسب وزارة الدفاع، فإن العسكريين ينفذون أيضًا أثناء التمرين يوم الجمعة، حشدًا من عمليات الاستطلاع والبحث لصد وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع لعدو وهمي "يعمل على حل قضايا صد الهجمات الجوية للعدو بالذخيرة الحية" والعمل على قضايا الحفاظ على البقاء والانسحاب واحتلال الخطوط الدفاعية".بدأت المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة يوم أمس الخميس فى ساحات تدريب الأسلحة المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية. وهي تمثل المرحلة الثانية من اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد، والتي ستستمر حتى 20 فبراير الجاري، والتي تهدف على صد العدوان الخارجي والهجمات الإرهابية.
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رصد عسكري, الجيش الروسي, أخبار بيلاروسيا اليوم

الجيشان الروسي والبيلاروسي يجريان تدريبات لصد عدوان جوي... فيديو

15:39 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يراقب مناورات قوات الجيش الروسي في شبه جزيرة القرم الروسية، روسيا 22 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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يعمل عسكريو روسيا وبيلاروسيا، في إطار التدريبات المشتركة "قرار الحلفاء 2022"، على صد هجوم جوي لعدو وهمي، ويشنون معركة دفاعية، بالإضافة إلى أخذ منشآت عسكرية تحت الحراسة.
وقالت الدائرة الصحفية لوزارة الدفاع في بيلاروسيا، في بيان: "اليوم، في إطار التمرين التشغيلي البيلاروسي الروسي المشترك" قرار الحلفاء 2022"، سيتم نشر المراحل الرئيسية للإجراءات العملية للقوات (القوات) في مناطق تدريب "غوجسك" و"بريست"، وكذلك في بعض مناطق التضاريس على أراضي جمهورية بيلاروسيا ".
وفقًا للإدارة، ففي ساحة تدريب "غوجسك"، تعمل وحدات من اللواء الميكانيكي للقوات المسلحة البيلاروسية على حل مشكلات إجراء معركة دفاعية. تقوم وحدات الدفاع الجوي الفرعية بتنفيذ غطاء مضاد للطائرات لمراكز القيادة والسيطرة ومواقع إطلاق النار ومناطق الدفاع للوحدات العسكرية والوحدات الفرعية من الهجمات الجوية للعدو.
وأشار البيان إلى أنه "في ساحة تدريب بريست، تعمل وحدات من قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة لبيلاروسيا، والقوات المحمولة جواً ووحدات البنادق الآلية التابعة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي على حل مسائل تأمين المرافق العسكرية والأعمدة الخلفية، فضلاً عن فتح مخابئ التشكيلات المسلحة غير الشرعية".
وبحسب وزارة الدفاع، فإن العسكريين ينفذون أيضًا أثناء التمرين يوم الجمعة، حشدًا من عمليات الاستطلاع والبحث لصد وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع لعدو وهمي "يعمل على حل قضايا صد الهجمات الجوية للعدو بالذخيرة الحية" والعمل على قضايا الحفاظ على البقاء والانسحاب واحتلال الخطوط الدفاعية".
بدأت المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة يوم أمس الخميس فى ساحات تدريب الأسلحة المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية. وهي تمثل المرحلة الثانية من اختبار قوى رد الفعل لدولة الاتحاد، والتي ستستمر حتى 20 فبراير الجاري، والتي تهدف على صد العدوان الخارجي والهجمات الإرهابية.
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