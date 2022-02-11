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الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى البلاد
الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى داخل البلاد. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:08+0000
2022-02-11T08:08+0000
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها إلقاء القبض على مشتبه فيهما على الطريق الحدودي مع لبنان.وأفاد أدرعي بأن المشتبه فيهما كانا بالقرب من بلدتيْ شتولا وشومرا اللبنانيتين، وحاولا التسلل من داخل لبنان إلى إسرائيل، وتبين خلال التحقيق معهما أنهما باحثيْن عن العمل.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ لحظة ورود التقارير عن المشتبه فيه الأول، تم إجراء أعمال تمشيط واسعة النطاق في المنطقة الحدودية مع لبنان، والتي تتواصل حتى هذه الساعة.وبدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الحدود قد ألقت القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل من منطقة شتولا بحثا عن العمل، وجاري التحقيق معهما.
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العالم العربي, لبنان, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى البلاد

08:08 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amirالحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021
الحدود اللبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان 6 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Zahraa Al-Amir
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى داخل البلاد.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها إلقاء القبض على مشتبه فيهما على الطريق الحدودي مع لبنان.
وأفاد أدرعي بأن المشتبه فيهما كانا بالقرب من بلدتيْ شتولا وشومرا اللبنانيتين، وحاولا التسلل من داخل لبنان إلى إسرائيل، وتبين خلال التحقيق معهما أنهما باحثيْن عن العمل.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ لحظة ورود التقارير عن المشتبه فيه الأول، تم إجراء أعمال تمشيط واسعة النطاق في المنطقة الحدودية مع لبنان، والتي تتواصل حتى هذه الساعة.
وبدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الحدود قد ألقت القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل من منطقة شتولا بحثا عن العمل، وجاري التحقيق معهما.
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