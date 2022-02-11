تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220211/الجيش-الإسرائيلي-يلقي-القبض-على-لبنانيين-اثنين-حاولا-التسلل-إلى-البلاد-1058346753.html
الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى البلاد
الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى البلاد
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى داخل البلاد. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:08+0000
2022-02-11T08:08+0000
2022-02-11T08:08+0000
العالم العربي
لبنان
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782264_0:119:1280:839_1920x0_80_0_0_72b25952ec29e7e0d2ca9f7d06423b41.jpg
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها إلقاء القبض على مشتبه فيهما على الطريق الحدودي مع لبنان.وأفاد أدرعي بأن المشتبه فيهما كانا بالقرب من بلدتيْ شتولا وشومرا اللبنانيتين، وحاولا التسلل من داخل لبنان إلى إسرائيل، وتبين خلال التحقيق معهما أنهما باحثيْن عن العمل.وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ لحظة ورود التقارير عن المشتبه فيه الأول، تم إجراء أعمال تمشيط واسعة النطاق في المنطقة الحدودية مع لبنان، والتي تتواصل حتى هذه الساعة.وبدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الحدود قد ألقت القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل من منطقة شتولا بحثا عن العمل، وجاري التحقيق معهما.
لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049782264_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_36b873850c56387978adbf0c92319837.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, لبنان, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يلقي القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى البلاد تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل إلى داخل البلاد.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها إلقاء القبض على مشتبه فيهما على الطريق الحدودي مع لبنان.
وأفاد أدرعي بأن المشتبه فيهما كانا بالقرب من بلدتيْ شتولا وشومرا اللبنانيتين،
وحاولا التسلل من داخل لبنان إلى إسرائيل
، وتبين خلال التحقيق معهما أنهما باحثيْن عن العمل.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ لحظة ورود التقارير عن المشتبه فيه الأول، تم إجراء أعمال تمشيط واسعة النطاق
في المنطقة الحدودية مع لبنان
، والتي تتواصل حتى هذه الساعة.
وبدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الحدود قد ألقت القبض على لبنانيين اثنين حاولا التسلل من منطقة شتولا بحثا عن العمل، وجاري التحقيق معهما.