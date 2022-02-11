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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الجيش-الروسي-يبدأ-استخدام-القوات-الروبوتية-1058369432.html
الجيش الروسي يبدأ استخدام القوات الروبوتية
الجيش الروسي يبدأ استخدام القوات الروبوتية
أعلن رئيس المديرية الرئيسية لقوات السكك الحديدية بوزارة الدفاع الفريق أوليغ كوسينكوف أنه سيتم تطبيق الأنظمة الروبوتية قريبًا في قوات السكك الحديدية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:49+0000
2022-02-11T08:49+0000
رصد عسكري
روسيا
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يجري العلماء العسكريون أنواعًا مختلفة من الأبحاث في اتجاه استخدام الأنظمة الروبوتية بواسطة وحدات قوات السكك الحديدية. قال كوسينكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "أعتقد أنهم سيستخدمون في المستقبل القريب في بلدنا".وأشار أيضا إلى أنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، تم استلام معدات لنقل جسور السكك الحديدية العائمة، ووحدات متنقلة. في المستقبل، من المخطط توفير معدات سكك حديدية جديدة، بالإضافة إلى أجهزة لحركة المركبات ذات العجلات على السكك الحديدية. "كما تحدث الجنرال عن خطط لجذب قوات السكك الحديدية لبناء أقسام جديدة من المسارات والجسور والأنفاق.وقال: "نحن نعمل مع وزارة النقل الروسية وشركة السكك الحديدية الروسية. نحن نتعاون في قضية جذب قوات السكك الحديدية لتنفيذ منشآت بناء وإعادة إعمار جديدة. هناك بالفعل تطورات معينة بشأن مشاركة القوات في تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير السكك الحديدية في حقل التدريب الشرقي على سكة حديد بايكال-أمور".
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رصد عسكري, روسيا

الجيش الروسي يبدأ استخدام القوات الروبوتية

08:49 GMT 11.02.2022
© AFP 2022أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022
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أعلن رئيس المديرية الرئيسية لقوات السكك الحديدية بوزارة الدفاع الفريق أوليغ كوسينكوف أنه سيتم تطبيق الأنظمة الروبوتية قريبًا في قوات السكك الحديدية.
يجري العلماء العسكريون أنواعًا مختلفة من الأبحاث في اتجاه استخدام الأنظمة الروبوتية بواسطة وحدات قوات السكك الحديدية. قال كوسينكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا": "أعتقد أنهم سيستخدمون في المستقبل القريب في بلدنا".
وأشار أيضا إلى أنه "على مدى السنوات القليلة الماضية، تم استلام معدات لنقل جسور السكك الحديدية العائمة، ووحدات متنقلة. في المستقبل، من المخطط توفير معدات سكك حديدية جديدة، بالإضافة إلى أجهزة لحركة المركبات ذات العجلات على السكك الحديدية. "
كما تحدث الجنرال عن خطط لجذب قوات السكك الحديدية لبناء أقسام جديدة من المسارات والجسور والأنفاق.
وقال: "نحن نعمل مع وزارة النقل الروسية وشركة السكك الحديدية الروسية. نحن نتعاون في قضية جذب قوات السكك الحديدية لتنفيذ منشآت بناء وإعادة إعمار جديدة. هناك بالفعل تطورات معينة بشأن مشاركة القوات في تنفيذ المرحلة الثالثة من تطوير السكك الحديدية في حقل التدريب الشرقي على سكة حديد بايكال-أمور".
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