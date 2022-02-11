https://arabic.sputniknews.com/20220211/الخارجية-البحرينية-تكشف-مهمة-الضابط-الإسرائيلي-الكبير-الملحق-للعمل-في-البلاد-1058437623.html
الخارجية البحرينية تكشف مهمة الضابط الإسرائيلي الكبير الملحق للعمل في البلاد
الخارجية البحرينية تكشف مهمة الضابط الإسرائيلي الكبير الملحق للعمل في البلاد
كشفت وزارة الخارجية البحرينية، في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، مهمة الضابط الإسرائيلي الملحق بالجيش البحريني. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T23:01+0000
2022-02-11T23:01+0000
2022-02-11T23:01+0000
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وقالت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة.وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.كانت وسائل إعلام عبرية قالت في الأيام الماضية، إنه سيتم تعيين ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية في البحرين في الأسابيع المقبلة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس، الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة.وأوضحت القناة "13 العبرية"، أن الخطوة جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي.وسيكون الضابط الإسرائيلي هو الأول الذي يتم تعيينه بشكل دائم في دولة عربية، لاسيما تلك التي تقع على مقربة من إيران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الخارجية البحرينية تكشف مهمة الضابط الإسرائيلي الكبير الملحق للعمل في البلاد
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يتبع
كشفت وزارة الخارجية البحرينية، في ساعة متأخرة اليوم الجمعة، مهمة الضابط الإسرائيلي الملحق بالجيش البحريني.
وقالت وزارة الخارجية في مملكة البحرين، أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن إلحاق ضابط إسرائيلي يأتي في إطار ترتيبات متعلقة بتحالف دولي يضم أكثر من أربع وثلاثين دولة.
وأشارت الخارجية البحرينية إلى أن مهمة هذا التحالف تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة.
كانت وسائل إعلام عبرية قالت في الأيام الماضية، إنه سيتم تعيين ضابط كبير من البحرية الإسرائيلية في البحرين في الأسابيع المقبلة، وسيكون بمثابة ضابط اتصال للأسطول الأمريكي الخامس، الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة.
وأوضحت القناة "13 العبرية"، أن الخطوة جرى الاتفاق عليها، خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للدولة الخليجية الأسبوع الماضي.
وسيكون الضابط الإسرائيلي هو الأول الذي يتم تعيينه بشكل دائم في دولة عربية، لاسيما تلك التي تقع على مقربة من إيران.