https://arabic.sputniknews.com/20220211/الخارجية-الروسية-تؤكد-تلقي-موسكو-طلبا-من-كييف-لتوضيح-الأنشطة-العسكرية-1058431641.html

الخارجية الروسية تؤكد تلقي موسكو طلبا من كييف "لتوضيح الأنشطة العسكرية"

الخارجية الروسية تؤكد تلقي موسكو طلبا من كييف "لتوضيح الأنشطة العسكرية"

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن "موسكو تلقت طلبا من كييف عبر قنوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتوضيح الأنشطة العسكرية". 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T17:36+0000

2022-02-11T17:36+0000

2022-02-11T17:36+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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هذا وصرح وزير الخارجية الأوكراني في وقت سابق من اليوم، بأن "كييف طلبت من روسيا توضيحًا بشأن الأنشطة العسكرية في المناطق المتاخمة لإقليم أوكرانيا".وأشار أيضا إلى أن "كييف تنتظر ردًا من روسيا خلال 48 ساعة بمعلومات عن مناطق النشاط العسكري وعدد الأفراد العسكريين".وقال المصدر لوكالة سبوتنيك ردا على طلب للتعليق على التصريحات: "نعم نؤكد استلامنا اليوم عبر شبكة اتصالات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا طلبا لتوضيح الأنشطة العسكرية غير العادية".وأضاف المصدر: "نحن نعتبر الطلب الأوكراني بمثابة صرف انتباه عن النشاط العسكري غير العادي الذي تقوم به كييف، الذي يقوم بقصف يومي لمدينة دونباس".وقال المتحدت باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، عن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "بالنسبة للقاء مع زيلينسكي، فهو بديهي، وبالطبع، لا أحد يرفض ذلك، إذا كان هذا الاجتماع يساعد حقا في حل هذا الوضع في جنوب شرقي البلاد الذي أصبح عقدة حقيقة، وبوتين على استعداد للقاء أي شخص".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

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