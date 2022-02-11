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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الخطوط-التونسية-تعتزم-تسريح-نحو-ألف-موظف-بداية-من-هذا-العام-1058341801.html
الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف بداية من هذا العام
الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف بداية من هذا العام
قال الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية، خالد الشلي، يوم الخميس، إن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو ثلاثة تبدأ في 2022. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T01:52+0000
2022-02-11T01:52+0000
2022-02-11T01:52+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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ويأتي ذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران المملوكة للدولة، وفقا للرئيس التنفيذي للخطوط التونسية.والخطوط التونسية تسجل خسائر سنويا منذ ثورة 2011، مما أدى إلى المطالبة بإعادة هيكلتها.وقال خالد الشلي خلال استقبال طائرة إيه 320 نيو والتي حملت اسم (سبيطلة)، "ستعود الشركة إلى مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات من خلال تعزيز أسطولها وبرنامج إصلاح طموح".وطالب خالد الشلي خلال تطرقه الى الوضعية المالية للشركة بعدم ترويج معطيات مغلوطة للشعب التونسي، حول خروج الشركة من أزمتها. مؤكدا أن خروج الشركة من أزمتها يحتاج إلى سنوات أخرى.وأشار إلى أنه رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها الخطوط الوطنية التونسية فإنها اقتنت 5 طائرات جديدة، تتسلم الثلاثة المتبقية الباقية منها تباعا خلال الأشهر المقبلة، وفقا لـ "الصباح نيوز".
https://arabic.sputniknews.com/20220210/المجلس-الأعلى-للقضاء-التونسي-يرفض-المساس-بالبناء-الدستوري-للسلطة-القضائية-1058331161.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف بداية من هذا العام تابعنا عبر
قال الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية، خالد الشلي، يوم الخميس، إن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو ثلاثة تبدأ في 2022.
ويأتي ذلك في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران المملوكة للدولة، وفقا للرئيس التنفيذي للخطوط التونسية.
والخطوط التونسية تسجل خسائر سنويا منذ ثورة 2011،
مما أدى إلى المطالبة بإعادة هيكلتها
.
وقال خالد الشلي خلال استقبال طائرة إيه 320 نيو والتي حملت اسم (سبيطلة)، "ستعود الشركة إلى مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات من خلال
تعزيز أسطولها
وبرنامج إصلاح طموح".
وطالب خالد الشلي خلال تطرقه الى الوضعية المالية للشركة بعدم ترويج معطيات مغلوطة للشعب التونسي، حول خروج الشركة من أزمتها. مؤكدا أن خروج الشركة من أزمتها يحتاج إلى سنوات أخرى.
وأشار إلى أنه رغم الأزمة الطاحنة التي تمر بها الخطوط الوطنية التونسية فإنها اقتنت 5 طائرات جديدة، تتسلم الثلاثة المتبقية الباقية منها تباعا خلال الأشهر المقبلة، وفقا لـ
"الصباح نيوز"
.