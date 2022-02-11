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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الخلافات-الكردية-تؤجل-تسمية-المرشح-لرئاسة-العراق-1058386273.html
الخلافات الكردية تؤجل تسمية المرشح لرئاسة العراق
الخلافات الكردية تؤجل تسمية المرشح لرئاسة العراق
تناقش الحلقة سعي الأحزاب الكردية في العراق لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية، على ضوء تضاؤل فرص التسوية بينهما ما لم تصدر مواقف جديدة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:17+0000
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الخلافات الكردية تؤجل تسمية المرشح لرئاسة العراق
الخلافات الكردية تؤجل تسمية المرشح لرئاسة العراق
وتسود حالة ترقب بعد اللقاء الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمس (الخميس) في مدينة أربيل، وهو اللقاء الذي وصف بـ "لقاء الفرصة الأخيرة"، رغم توقعات بأن يتم الاتفاق على مرشح من خارج الحزبين.لكن الخبير القانوني المختص بالشأن العراقي، محمد الساعدي، رأى أن نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق، قللت من منسوب التفاهم بين القوى العراقية تجاه الملفات الأكثر أهمية، خلافاً للتحالفات التي كانت قائمة في السابق، والتي سهلت آنذاك التوافق على المرشحين.وفي حديث لـ "بانوراما"، لفت الساعدي، إلى أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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سبوتنيك عربي
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راديو, بانوراما, аудио

الخلافات الكردية تؤجل تسمية المرشح لرئاسة العراق

13:17 GMT 11.02.2022
الخلافات الكردية تؤجل تسمية المرشح لرئاسة العراق
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فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
كل المواضيع
تناقش الحلقة سعي الأحزاب الكردية في العراق لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية، على ضوء تضاؤل فرص التسوية بينهما ما لم تصدر مواقف جديدة.
وتسود حالة ترقب بعد اللقاء الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمس (الخميس) في مدينة أربيل، وهو اللقاء الذي وصف بـ "لقاء الفرصة الأخيرة"، رغم توقعات بأن يتم الاتفاق على مرشح من خارج الحزبين.
لكن الخبير القانوني المختص بالشأن العراقي، محمد الساعدي، رأى أن نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق، قللت من منسوب التفاهم بين القوى العراقية تجاه الملفات الأكثر أهمية، خلافاً للتحالفات التي كانت قائمة في السابق، والتي سهلت آنذاك التوافق على المرشحين.
وفي حديث لـ "بانوراما"، لفت الساعدي، إلى أن

"موقف القوى الكردية في واقع الحال محسوم فيما يخص المرشح للرئاسة، لكن التجاذبات بين القوى الشيعية، هي من يقف وراء التأخر في الإعلان عن المرشح للرئاسة".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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