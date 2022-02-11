الخلافات الكردية تؤجل تسمية المرشح لرئاسة العراق

وتسود حالة ترقب بعد اللقاء الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمس (الخميس) في مدينة أربيل، وهو اللقاء الذي وصف بـ "لقاء الفرصة الأخيرة"، رغم توقعات بأن يتم الاتفاق على مرشح من خارج الحزبين.لكن الخبير القانوني المختص بالشأن العراقي، محمد الساعدي، رأى أن نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق، قللت من منسوب التفاهم بين القوى العراقية تجاه الملفات الأكثر أهمية، خلافاً للتحالفات التي كانت قائمة في السابق، والتي سهلت آنذاك التوافق على المرشحين.وفي حديث لـ "بانوراما"، لفت الساعدي، إلى أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
تناقش الحلقة سعي الأحزاب الكردية في العراق لحسم مرشح منصب رئاسة الجمهورية، على ضوء تضاؤل فرص التسوية بينهما ما لم تصدر مواقف جديدة.
وتسود حالة ترقب بعد اللقاء الذي جمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مع زعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني أمس (الخميس) في مدينة أربيل، وهو اللقاء الذي وصف بـ "لقاء الفرصة الأخيرة"، رغم توقعات بأن يتم الاتفاق على مرشح من خارج الحزبين.
لكن الخبير القانوني المختص بالشأن العراقي، محمد الساعدي، رأى أن نتائج الانتخابات الأخيرة في العراق، قللت من منسوب التفاهم بين القوى العراقية تجاه الملفات الأكثر أهمية، خلافاً للتحالفات التي كانت قائمة في السابق، والتي سهلت آنذاك التوافق على المرشحين.