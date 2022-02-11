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الدبيبة: اختيار مجلس النواب حكومة جديدة محاولة للدخول إلى طرابلس بالقوة.. فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20220211/الدبيبة-اختيار-مجلس-النواب-حكومة-جديدة-محاولة-للدخول-إلى-طرابلس-بالقوة-فيديو-1058341416.html
الدبيبة: اختيار مجلس النواب حكومة جديدة محاولة للدخول إلى طرابلس بالقوة.. فيديو
الدبيبة: اختيار مجلس النواب حكومة جديدة محاولة للدخول إلى طرابلس بالقوة.. فيديو
قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة هي محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T00:05+0000
2022-02-11T00:09+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الأحرار، "كنت وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة...أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم".وتابع الدبيبة، أن المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف، وأنه ملتزم بتسليم السلطة إلى جهة منتخبة من الشعب الليبي.وقالت وسائل إعلام صباح أمس الخميس، إن الدبيبة نجا دون أذى من محاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس.وأشار رئيس الوزراء الليبي إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول. مضيفا أن "رئيس مجلس النواب لديه مشكلة معي منذ خسارة قائمته في ملتقى جنيف وهو لم يقبل الخسارة".وقال الدبيبة إن "قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قاد حربا على طرابلس وترشح للانتخابات الرئاسية ولم أعارض ذلك لأنه خيار لليبيين". مضيفا "لا يمكن أن ننسى أن العاصمة كانت قد حوصرت بالدبابات والطائرات".
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أخبار ليبيا اليوم

الدبيبة: اختيار مجلس النواب حكومة جديدة محاولة للدخول إلى طرابلس بالقوة.. فيديو

00:05 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 00:09 GMT 11.02.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / POOL
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قال رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة هي محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة.
وأضاف في مقابلة مع تلفزيون ليبيا الأحرار، "كنت وما زلت رافضا لمحاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة...أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم".
وتابع الدبيبة، أن المجلس الرئاسي هو من يحق له تغيير حكومة الوحدة الوطنية وفقا لخارطة الطريق في جنيف، وأنه ملتزم بتسليم السلطة إلى جهة منتخبة من الشعب الليبي.
وتعليقا على محاولة جرت لاغتياله، قال إنها لم تكن عملية مخططة، وأن شخصين مأجورين حاولا اغتياله وإنه طُلب منهم تنفيذ العملية والمغادرة سريعا.
وقالت وسائل إعلام صباح أمس الخميس، إن الدبيبة نجا دون أذى من محاولة اغتيال عندما أطلق مجهولون النار على سيارته في طرابلس.
وأشار رئيس الوزراء الليبي إلى أن رئيس البرلمان عقيلة صالح طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية، مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول. مضيفا أن "رئيس مجلس النواب لديه مشكلة معي منذ خسارة قائمته في ملتقى جنيف وهو لم يقبل الخسارة".
وقال الدبيبة إن "قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر قاد حربا على طرابلس وترشح للانتخابات الرئاسية ولم أعارض ذلك لأنه خيار لليبيين". مضيفا "لا يمكن أن ننسى أن العاصمة كانت قد حوصرت بالدبابات والطائرات".
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