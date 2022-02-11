https://arabic.sputniknews.com/20220211/الدبيبة-يقول-إن-اختيار-رئيس-وزراء-جديد-محاولة-لدخول-طرابلس-بالقوة-ودعوات-لعصيان-مدني-في-السودان-1058386812.html

الدبيبة يقول إن اختيار رئيس وزراء جديد محاولة لدخول طرابلس بالقوة.. ودعوات لعصيان مدني في السودان

الدبيبة يقول إن اختيار رئيس وزراء جديد محاولة لدخول طرابلس بالقوة.. ودعوات لعصيان مدني في السودان

البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء والدبيبة يقول إنها محاولة لدخول طرابلس بالقوة، مع دعوات لعصيان مدني في ظل استمرار التظاهر في السودان... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T13:25+0000

2022-02-11T13:25+0000

2022-02-11T13:27+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0b/1058386221_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_eb65bf62afab0e0a9424e2ab4f23cca5.png

الدبيبة يقول إن اختيار رئيس وزراء جديد محاولة لدخول طرابلس بالقوة ودعوات لعصيان مدني مع استمرار التظاهر في السودان الدبيبة يقول إن اختيار رئيس وزراء جديد محاولة لدخول طرابلس بالقوة ودعوات لعصيان مدني مع استمرار التظاهر في السودان

البرلمان الليبي يختار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء.. والدبيبة يقول إنها محاولة لدخول طرابلس بالقوةأعلن البرلمان الليبي اختيار فتحي باشاغا، رئيسا جديدا للوزراء لحكومة مؤقتة جديدة وهو ما رحب به الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر.وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، إن البرلمان صوت بالإجماع على منح الثقة لفتحي باشاغا رئيسا للحكومة.بينما رفض عبد الحميد الدبيبة الاعتراف بخطوة البرلمان، وقال إن اختيار مجلس النواب لحكومة جديدة هي محاولة أخرى للدخول إلى طرابلس بالقوة، رافضا محاولات جر الليبيين إلى حرب جديدة مشيرا إلى أن أهل طرابلس سيدافعون عن أنفسهم.ووعد عبد الحميد الدبيبة بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد وسوف يقوم بتقديمه إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.وكان من المقرر أن تجرى في ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.وذكر أن "الدبيبة أخفق في إدارة شؤون البلاد أثناء فترة ولايته في حكومة الوحدة الوطنية، ما تسبب في تشظي سياسي، رغم أنه كان من المفترض أن تزيل حكومة الدبيبة كل هذه الأمور، بعدما جاءت بناء على اتفاق جنيف، لتوحيد المؤسسات والذهاب لانتخابات وإزالة المعوقات، وهو ما لم يحدث، وأصبح الدبيبة طرفا من الأطراف وعرقل إجراء الانتخابات".وعن الضمانات التي قدمها باشاغا حتى يثق الشعب بأنه سيسلم منصبه بعد إجراء انتخابات، أوضح المهدوي أن "مجلس النواب وضع اشتراطات لتولي رئاسة الحكومة أولها التعهد بعدم الدخول في الانتخابات الرئاسية المقبلة وهو ما أكد عليه باشاغا".دعوات لعصيان مدني مع استمرار التظاهر في السودان وأمريكا تحذر رعاياهاأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول، وحملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية.وتنظم لجان المقاومة احتجاجات اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة. وقتل على الأقل 79 وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرات. وخرجت احتجاجات أخرى في الناحية الأخرى من النيل في مدينتي أم درمان وبحري وفي القضارف وسنار.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن، إلى جانب كل من بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي "تندد بهذه المضايقات والترهيب من جانب السلطات العسكرية بالسودان ودعت الجيش إلى الإفراج عن كل المعتقلين دون وجه حق ورفع حالة الطوارئ.في الوقت نفسه، دعت السفارة الأمريكية بالخرطوم الرعايا الأمريكيين بالابتعاد عن أماكن المظاهرات مع استمرار العنف والدعوات بالدخول في عصيان مدني.وأوضح أن "المكون العسكري يقمع التظاهرات السلمية وحتى الآن وصل عدد القتلى إلى ثمانين شخصا بالإضافة إلى الاعتقالات التي ربما تنهي الآمال في التوافق، كان آخرها يوم الأربعاء باعتقال شخصيات بارزة من قوى إعلان الحرية والتغيير".ولفت إلى أن "التحذيرات الأمريكية والدولية بدأت منذ 25 أكتوبر الماضي عند بداية الانقلاب العسكري لكنها لم تؤت أكلها لأن المكون العسكري غير مكترث لها ويمضي قدما في تنفيذ مخططاته".ألمانيا تطمئن إسرائيل حول اتفاق إيران النووي وتسعى لدعم السلام في الشرق الأوسطتقوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأولى جولاتها في الشرق الأوسط والتي بدأتها بزيارة إسرائيل، حيث التقت رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونظيرها يائير لابيد.بيربوك قالت إنها تسعى لإحياء مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مؤكدة وقوف ألمانيا بجانب إسرائيل لضمان أمنها.من جانبه، حذر يائير لابيد من إيران وقال إنها تشكل تهديدا كبيرا من خلال جماعة حزب الله في الشمال وحماس في الجنوب.وتوجهت بيربوك إلى رام الله حيث استقبلها رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، ودعا من خلالها ألمانيا لتحريك المياه الراكدة فى العملية السياسية من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، من منطلق الإيمان بحل الدولتين والحفاظ عليه من التلاشي.وذكر أن "الاتفاق كان ناجحا عندما وقعت عليه الأطراف مع إيران في 2015 وتمكنت من إجراء رقابة تمنع إيران من الحصول على النووي وهذا كل ما يريده المجتمع الدولي".وأضاف: "إسرائيل مكشوفة أمام العالم الذي لم يتجاوب معها وتظل تتحدث عن تخوفات ليس لها قيمة كبيرة على أرض الواقع".يمكنكم متابعة المزيد من خلال عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио