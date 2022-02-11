https://arabic.sputniknews.com/20220211/الدنمارك-تفكر-في-إنهاء-برنامج-التطعيم-ضد-كورونا-لتكون-أول-دولة-تفعل-بذلك-1058428740.html

الدنمارك تفكر في إنهاء برنامج التطعيم ضد كورونا لتكون أول دولة تفعل ذلك

الدنمارك تفكر في إنهاء برنامج التطعيم ضد كورونا لتكون أول دولة تفعل ذلك

تدرس السلطات الصحية في الدنمارك خطوة إنهاء برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في الربيع، بعدما رفعت سابقا قيودا عديدة كانت مفروضة لمواجهة الجائحة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T16:26+0000

2022-02-11T16:26+0000

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العالم

فيروس كورونا

أخبار الدنمارك

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وقالت هيئة الصحة الدنماركية في بيان، إن "الموجة الثالثة للفيروس في البلاد تنحسر بسبب الحصانة الكبيرة لدى السكان"، مشيرة إلى أن "التغطية العالية للقاح في الدنمارك، خاصة مع الجرعة الثالثة تعني أنه يمكن التعامل مع العدوى المتزايدة دون الإصابة بعدوى خطيرة"، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"."سنقول وداعا للقيود ومرحبا بالحياة التي كنا نعيشها قبل كورونا"بهذه العبارة أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريديركسن، يوم الثلاثاء (الأول من يناير/كانون الثاني 2022) إلغاء القيود التي كانت موجودة في البلاد بسبب وباء كورونا.وشكرت رئيسة الوزراء الدنماركية الناس على روح المسؤولية التي أظهروها في العامين الماضين والتزامهم بقواعد الوقاية التي فرضها وباء كورونا.وبهذا القرار أصبح ارتداء الأقنعة الإلزامي شيئا من الماضي كما لم يعد ضروريا إظهار بطاقات التلقيح أو شهادة التعافي من فيروس كرونا، بل تم أيضا إلغاء تقديم نتائج الإختبارات السلبية لفيروس كورونا .وصار من الممكن للفعاليات الكبيرة أيضا الآن المضي قدما دون عوائق، وللمحتفلين الوصول إلى صالات الرقص في الملاهي الليلية دون أقنعة واقية.كما سُمِح مجددا بإقامة التظاهرات الرياضية في ملاعب مملوءة ودون قيود.

https://arabic.sputniknews.com/20220201/الدنمارك-ترفع-جميع-قيود-كوفيد-19-كونه-لم-يعد-خطيرا-على-المجتمع-1057612180.html

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