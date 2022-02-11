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السعودية تصدر تنويها جديدا لمواطنيها في أمريكا
السعودية تصدر تنويها جديدا لمواطنيها في أمريكا
أصدرت الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، تنويها جديدا لمواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:44+0000
2022-02-11T08:44+0000
العالم العربي
السعودية
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ونشرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، لتنويه مواطنيها الراغبين في استخراج جواز السفر الإلكتروني الجديد، مشترطة ضرورة وجود هوية وطنية سارية.وأوضحت السفارة أنها تود التنويه لمواطنيها الراغبين في تجديد جوازات السفر عن طريق السفارة، بأن اشتراطات التجديد المطلوبة تقضي بوجود هوية وطنية سارية المفعول.وأشارت السفارة إلى أنه يتعذر تجديد الهوية الوطنية عن طريق السفارة، ويتوجب تجديدها من داخل المملكة، مضيفة أنه يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط، الاستفادة من خدمة تجديد بطاقات الهوية الوطنية للسعوديين الموجودين خارج المملكة المقدمة من الأحوال المدنية.ويذكر أن الأحوال المدنية السعودية قد أطلقت في العام 2018، خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في خارج البلاد، من خلال رابط معين تم تخصيصه لهذا الغرض.
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العالم العربي, السعودية

السعودية تصدر تنويها جديدا لمواطنيها في أمريكا

08:44 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLAالسفارة السعودية في واشنطن
السفارة السعودية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / CHIP SOMODEVILLA
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أصدرت الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، تنويها جديدا لمواطنيها المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، لتنويه مواطنيها الراغبين في استخراج جواز السفر الإلكتروني الجديد، مشترطة ضرورة وجود هوية وطنية سارية.
وأوضحت السفارة أنها تود التنويه لمواطنيها الراغبين في تجديد جوازات السفر عن طريق السفارة، بأن اشتراطات التجديد المطلوبة تقضي بوجود هوية وطنية سارية المفعول.
وأشارت السفارة إلى أنه يتعذر تجديد الهوية الوطنية عن طريق السفارة، ويتوجب تجديدها من داخل المملكة، مضيفة أنه يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط، الاستفادة من خدمة تجديد بطاقات الهوية الوطنية للسعوديين الموجودين خارج المملكة المقدمة من الأحوال المدنية.
ويذكر أن الأحوال المدنية السعودية قد أطلقت في العام 2018، خدمة تجديد الهوية الوطنية للسعوديين في خارج البلاد، من خلال رابط معين تم تخصيصه لهذا الغرض.
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