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السودان يعتبر الانتقادات الغربية للاعتقالات "تدخلا سافرا"
السودان يعتبر الانتقادات الغربية للاعتقالات "تدخلا سافرا"
اعتبر السودان، اليوم الجمعة، الانتقادات الغربية لاعتقال اثنين من كبار المسؤولين السابقين المعارضين للحكم العسكري والمتهمين بالفساد، تدخلا سافرا في شأنه. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T11:37+0000
2022-02-11T11:37+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إن "هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية للسودان ومناف للأعراف والممارسات الدبلوماسية".وأضافت أن "المواطنَين المشار إليهما قد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية".وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي أمس الخميس، ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد للتنديد بما وصفوه الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول وحملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية.وأنهى الانقلاب شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، ما أثار إدانات دولية وأدى لانزلاق البلاد إلى هاوية اضطرابات سياسية واقتصادية.وتنظم لجان المقاومة احتجاجات اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة. وقتل على الأقل 79 وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرين، وفقا لوكالة "رويترز".وخرج مئات المحتجين اليوم الخميس عن المسارات المقررة سلفا في محاولة جديدة للوصول للقصر الرئاسي لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع، وبوجود مكثف في منطقة تبعد أكثر قليلا عن كيلومتر من القصر.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن، إلى جانب كل من بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي، "تندد بهذه المضايقات والترهيب من جانب السلطات العسكرية بالسودان".وأضافت في بيان: "هذا يتعارض كليا مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة في عملية لحل الأزمة السياسية في السودان من أجل العودة إلى انتقال ديمقراطي"، داعية الجيش إلى الإفراج عن كل المعتقلين دون وجه حق ورفع حالة الطوارئ.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/متظاهرون-يغلقون-طريق-صادرات-يربط-بين-السودان-ومصر-1058334759.html
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أخبار السودان اليوم

السودان يعتبر الانتقادات الغربية للاعتقالات "تدخلا سافرا"

11:37 GMT 11.02.2022
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudanوزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان
وزارة الخارجية السودانية في الخرطوم، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Photo / Twitter/ Ministry of Foreign Affairs in Sudan
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اعتبر السودان، اليوم الجمعة، الانتقادات الغربية لاعتقال اثنين من كبار المسؤولين السابقين المعارضين للحكم العسكري والمتهمين بالفساد، تدخلا سافرا في شأنه.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، إن "هذا تدخل سافر في الشؤون الداخلية للسودان ومناف للأعراف والممارسات الدبلوماسية".
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
متظاهرون يغلقون طريق صادرات يربط بين السودان ومصر
أمس, 18:41 GMT
وأضافت أن "المواطنَين المشار إليهما قد تم احتجازهما في الواقع بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي، وكان يتوجب على السفراء المعنيين الحرص على استقاء المعلومات الدقيقة من المصادر الرسمية".
وأطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا الوصول إلى القصر الرئاسي أمس الخميس، ضمن مظاهرات في أنحاء البلاد للتنديد بما وصفوه الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول وحملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية.
وأنهى الانقلاب شراكة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، ما أثار إدانات دولية وأدى لانزلاق البلاد إلى هاوية اضطرابات سياسية واقتصادية.
وتنظم لجان المقاومة احتجاجات اجتذبت مئات الآلاف للمشاركة. وقتل على الأقل 79 وأصيب أكثر من ألفين في حملات أمنية ضد المظاهرين، وفقا لوكالة "رويترز".
وخرج مئات المحتجين اليوم الخميس عن المسارات المقررة سلفا في محاولة جديدة للوصول للقصر الرئاسي لكن قوات الأمن تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع، وبوجود مكثف في منطقة تبعد أكثر قليلا عن كيلومتر من القصر.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن، إلى جانب كل من بريطانيا وكندا والنرويج وسويسرا والاتحاد الأوروبي، "تندد بهذه المضايقات والترهيب من جانب السلطات العسكرية بالسودان".
وأضافت في بيان: "هذا يتعارض كليا مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة في عملية لحل الأزمة السياسية في السودان من أجل العودة إلى انتقال ديمقراطي"، داعية الجيش إلى الإفراج عن كل المعتقلين دون وجه حق ورفع حالة الطوارئ.
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