https://arabic.sputniknews.com/20220211/الشرطة-الأمريكية-رجل-يطعن-6-أفراد-من-عائلة-واحدة-في-فيلادليفا-1058427679.html
الشرطة الأمريكية: رجل يطعن 6 أفراد من عائلة واحدة في فيلادليفا
الشرطة الأمريكية: رجل يطعن 6 أفراد من عائلة واحدة في فيلادليفا
قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا طعن ستة أفراد من عائلة واحدة، أثناء نومهم داخل منزل في فيلادلفيا قبل إلقاء القبض عليه في مكان قريب من المنزل. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T16:02+0000
2022-02-11T16:02+0000
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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة قولها إن حادث طعن الأفراد الستة وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأنه على ما يبدو طعنهم أثناء نومهم داخل منزل بمدينة فيلادلفيا قبل اعتقاله لاحقا.وعثرت الشرطة حوالي الساعة 4 صباحًا على ستة أشخاص مصابين بطعنات، وقالت إن من بينهم ثلاث نساء نقلن إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما كان رجلان وامرأة في حالة مستقرة.وجاءت من بين أخطر حالات الإصابة حالة امرأة تبلغ من العمر 49 عاما، قالت الشرطة إنها تعرضت للطعن عدة مرات في العنق والرأس والظهر.من جانبه، قال رئيس مفتشي شرطة فيلادلفيا، سكوت سمول، إن المهاجم المشتبه به، الذي وصفته الشرطة بأنه شاب يبلغ من العمر 29 عاما كان يعيش في نفس المنزل، وقد ضبطته الشرطة ملطخا بالدماء على بعد عدة بنايات، وقد أصيب بجروح في يديه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.وقالت الشرطة إن الضحايا تراوحت أعمارهم بين 26 و57 عاما، وأن رجال التحقيقات يواصلون العمل لتحديد الدافع وراء حادث الطعن.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الشرطة الأمريكية: رجل يطعن 6 أفراد من عائلة واحدة في فيلادليفا
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قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا طعن ستة أفراد من عائلة واحدة، أثناء نومهم داخل منزل في فيلادلفيا قبل إلقاء القبض عليه في مكان قريب من المنزل.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة قولها إن حادث طعن الأفراد الستة وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وأنه على ما يبدو طعنهم أثناء نومهم داخل منزل بمدينة فيلادلفيا قبل اعتقاله لاحقا.
وعثرت الشرطة حوالي الساعة 4 صباحًا على ستة أشخاص مصابين بطعنات، وقالت إن من بينهم ثلاث نساء نقلن إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما كان رجلان وامرأة في حالة مستقرة.
وجاءت من بين أخطر حالات الإصابة حالة امرأة تبلغ من العمر 49 عاما، قالت الشرطة إنها تعرضت للطعن عدة مرات في العنق والرأس والظهر.
من جانبه، قال رئيس مفتشي شرطة فيلادلفيا، سكوت سمول، إن المهاجم المشتبه به، الذي وصفته الشرطة بأنه شاب يبلغ من العمر 29 عاما كان يعيش في نفس المنزل، وقد ضبطته الشرطة ملطخا بالدماء على بعد عدة بنايات، وقد أصيب بجروح في يديه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وقالت الشرطة إن الضحايا تراوحت أعمارهم بين 26 و57 عاما، وأن رجال التحقيقات يواصلون العمل لتحديد الدافع وراء حادث الطعن.
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