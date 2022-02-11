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https://arabic.sputniknews.com/20220211/العراق-يرفع-أسعار-بيع-خام-البصرة-إلى-آسيا-في-مارس-1058341917.html
العراق يرفع أسعار بيع خام البصرة إلى آسيا في مارس
العراق يرفع أسعار بيع خام البصرة إلى آسيا في مارس
قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في مارس/آذار إلى 1.30 دولار للبرميل. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T02:31+0000
2022-02-11T02:31+0000
2022-02-11T02:31+0000
أسعار النفط اليوم
أخبار العراق اليوم
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وبذلك يرتفع السعر فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي، بزيادة 80 سنتا عن الشهر السابق.كما حدد العراق سعر بيع خام البصرة الثقيل إلى آسيا في الشهر نفسه عند 1.80 دولار، دون متوسط سعر خامي عمان/دبي، بما يعادل زيادة 95 سنتا.
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أسعار النفط اليوم, أخبار العراق اليوم
العراق يرفع أسعار بيع خام البصرة إلى آسيا في مارس تابعنا عبر
قال مصدران مطلعان، اليوم الجمعة، إن العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط إلى آسيا في مارس/آذار إلى 1.30 دولار للبرميل.
وبذلك يرتفع السعر
فوق متوسط سعر خامي عمان/دبي
، بزيادة 80 سنتا عن الشهر السابق.
كما حدد العراق
سعر بيع خام البصرة الثقيل
إلى آسيا في الشهر نفسه عند 1.80 دولار، دون متوسط سعر خامي عمان/دبي، بما يعادل زيادة 95 سنتا.