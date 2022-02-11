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العمليات المشتركة تعيد توزيع وانتشار قواتها في العراق
العمليات المشتركة تعيد توزيع وانتشار قواتها في العراق
قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق إعادة "توزيع وانتشار" قواتها في البلاد. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T06:38+0000
2022-02-11T06:38+0000
العراق
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني قوله أن" قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد، سومر، وميسان) بإعادة توزيع وانتشار القطعات فجر يوم السبت الموافق 12 فبراير/شباط، ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات أنفا".كما أضاف المصدر أن "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ السياقات الصحيحة وتدابير الحيطة والحذر أثناء التنقل".وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد صرح سابقا بأن امتلاك جيش وطني قوي يتطلب ضبط السلاح المنفلت، لاستكمال النصر على الإرهاب، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن العراق.وأكد أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون"، مضيفا: "هذا هو قاعدة الانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة".
https://arabic.sputniknews.com/20211124/قيادة-العمليات-المشتركة-العراقية-غالبية-القوات-الأجنبية-تخرج-من-البلاد-في-الموعد-المحدد-1053245277.html
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العراق, العالم العربي

العمليات المشتركة تعيد توزيع وانتشار قواتها في العراق

06:38 GMT 11.02.2022
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© MOADH AL-DULAIMI
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قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق إعادة "توزيع وانتشار" قواتها في البلاد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني قوله أن" قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد، سومر، وميسان) بإعادة توزيع وانتشار القطعات فجر يوم السبت الموافق 12 فبراير/شباط، ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات أنفا".
قيادة العمليات المشتركة العراقية تكشف اتفاق أمني تاريخي مع إقليم كردستان (بين بغداد وأربيل)، لتأمين الحدود الفاصلة وتدمير خطط الإرهاب، العراق 12 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
قيادة العمليات المشتركة العراقية: غالبية القوات الأجنبية تخرج من البلاد في الموعد المحدد
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وأوضح المصدر أن "العملية تأتي لمنع حالات انتشار السلاح المنفلت وتهريب المخدرات وتطبيق النظام وحماية البنى التحتية لتأمين الوضع الأمني ضمن قاطعي عمليات سومر وميسان".
كما أضاف المصدر أن "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ السياقات الصحيحة وتدابير الحيطة والحذر أثناء التنقل".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد صرح سابقا بأن امتلاك جيش وطني قوي يتطلب ضبط السلاح المنفلت، لاستكمال النصر على الإرهاب، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن العراق.
وأكد أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون"، مضيفا: "هذا هو قاعدة الانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة".
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