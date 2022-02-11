العمليات المشتركة تعيد توزيع وانتشار قواتها في العراق

ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني قوله أن" قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد، سومر، وميسان) بإعادة توزيع وانتشار القطعات فجر يوم السبت الموافق 12 فبراير/شباط، ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات أنفا".كما أضاف المصدر أن "كافة الوحدات والتشكيلات تتخذ السياقات الصحيحة وتدابير الحيطة والحذر أثناء التنقل".وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد صرح سابقا بأن امتلاك جيش وطني قوي يتطلب ضبط السلاح المنفلت، لاستكمال النصر على الإرهاب، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن العراق.وأكد أن "الحفاظ على الأمن والاستقرار مطلب واستحقاق لا تراجع فيه ولا تهاون"، مضيفا: "هذا هو قاعدة الانطلاق نحو إكمال الاستحقاقات الأخرى في بناء دولة مقتدرة ذات سيادة كاملة".
قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق إعادة "توزيع وانتشار" قواتها في البلاد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني قوله أن" قيادة العمليات المشتركة ستقوم من خلال قيادات (بغداد، سومر، وميسان) بإعادة توزيع وانتشار القطعات فجر يوم السبت الموافق 12 فبراير/شباط، ضمن قواطع حدود مسؤولية القيادات أنفا".