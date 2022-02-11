الكشف عن إصدار "أندرويد 13" الجديد

ويحتوي الإصدار الجديد على ميزات جديدة بالإضافة لميزات من أندرويد 12. من بينها السمات وميزات الخصوصية وأدوات إدارة اللغة الجديدة. على أن تظهر النسخة التجريبية الأولى، التي يمكن للراغبيين تحميلها بهواتف "بيكسل" (Pixel) الذكية ذات العلامات التجارية، في أبريل/ نيسان، ومن المقرر تقديم أندرويد 13 في نهاية يوليو/ تموز، ولن يظهر الإصدار قبل سبتمبر/ أيلول 2022.
قام مطور نظام التشغيل "أندرويد" بتقديم إصدار أولي من "أندرويد 13" (Android 13). وحتى الآن، فإن "Android Developer Preview 1" متاح فقط للمطورين.
ويحتوي الإصدار الجديد على ميزات جديدة بالإضافة لميزات من أندرويد 12. من بينها السمات وميزات الخصوصية وأدوات إدارة اللغة الجديدة.
كما وسيكون من الممكن مشاركة الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تطبيق منفصل، بينما لا يحتاج البرنامج إلى إذن لعرض جميع الصور الموجودة على الجهاز. وسيتم السماح للتطبيقات باكتشاف نقاط اتصال Wi-Fi والاتصال بها دون الحاجة إلى إذن لتحديد موقع الهاتف الذكي.
على أن تظهر النسخة التجريبية الأولى، التي يمكن للراغبيين تحميلها بهواتف "بيكسل" (Pixel) الذكية ذات العلامات التجارية، في أبريل/ نيسان، ومن المقرر تقديم أندرويد 13 في نهاية يوليو/ تموز، ولن يظهر الإصدار قبل سبتمبر/ أيلول 2022.