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الموت يفجع عائلة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي
الموت يفجع عائلة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي
فجع الموت، صباح اليوم الجمعة، عائلة الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد الموجي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:47+0000
2022-02-11T08:47+0000
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وأعلنت الدكتورة غنوة الموجي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.وكتبت غنوة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".يشار إلى أن الموجي الصغير اسمه الحقيقي الموجي محمد أمين محمد الموجي، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.وهو ملحن وموزع موسيقي ولد في عام 1951، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الهاربة إلى الجحيم"، "اللعب بالنار"، "الرجل يحب مرتين".كما لحن لعدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو.
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أخبار الفنانين في مصر, مجتمع

الموت يفجع عائلة الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي

08:47 GMT 11.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالقاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية
القاهرة ليلا - عاصمة جمهورية مصر العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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فجع الموت، صباح اليوم الجمعة، عائلة الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد الموجي.
وأعلنت الدكتورة غنوة الموجي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، خبر وفاة شقيقها الموسيقار الموجي الصغير، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.
وكتبت غنوة "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله".
يشار إلى أن الموجي الصغير اسمه الحقيقي الموجي محمد أمين محمد الموجي، نجل الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي.
وهو ملحن وموزع موسيقي ولد في عام 1951، ووضع الموسيقى التصويرية وألحان عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، بينها: "القلب وما يعشق"، "حالة تلبس"، "الهاربة إلى الجحيم"، "اللعب بالنار"، "الرجل يحب مرتين".
كما لحن لعدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي على رأسهم سميرة سعيد ومحمد الحلو.
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