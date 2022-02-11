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https://arabic.sputniknews.com/20220211/الوليد-بن-طلال-يكشف-عن-تغريداته-في-حال-فوز-أو-خسارة-الهلال-السعودي-أمام-الأهلي-المصري-غدا-1058429512.html
الوليد بن طلال يكشف عن تغريداته في حال فوز أو خسارة "الهلال" السعودي أمام "الأهلي" المصري غدا
الوليد بن طلال يكشف عن تغريداته في حال فوز أو خسارة "الهلال" السعودي أمام "الأهلي" المصري غدا
بعث الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، برسالة إلى نادي "الهلال" السعودي لكرة القدم، قبل ‏مواجهة النادي الأهلي المصري، غدا السبت، في مباراة تحديد... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T16:46+0000
2022-02-11T16:46+0000
نادي الأهلي
السعودية
مجتمع
رياضة
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وكشف اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن التغريدة التي سينشرها عبر حسابه في حال عدم تحقيق "الهلال" فوزا على "الأهلي" المصري، وتقول: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي العالم، ولازال رابع أفضل نادي في العالم، وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم، وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا".أما في حال فوز نادي "الهلال" السعودي في مبارة غد السبت أمام "الأهلي" المصري، فكشف الوليد بن طلال أن تغريدته التي سينشرها هي: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم، اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل نادي في العالم".أما عن خسارة فريق "الهلال" السعودي أمام نادي تشيلسي الإنجليزي في مبارة نصف النهائي من مونديال كأس العالم للأندية، الأربعاء الماضي، فقد أكد الوليد بن طلال في رسالته أن هدف تشيلسي لم يكن هدفا حرا، وإنما خطأ دفاعيا.وأكد الوليد بن طلال أنه يحترم أي نتيجة رياضية بروح رياضية عالية، وشدد أن نادي "الهلال" السعودي منتصر في جميع الأحوال، متسائلا: "من لا يتمنى أن يكون ثالث أو حتى رابع العالم".يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.وتعرض فريق "الهلال السعودي"، بطل دوري أبطال آسيا، للهزيمة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.وبتلك النتيجة يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، غدا السبت، كما يلتقي الأهلي المصري مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة نفسها، في نفس اليوم.وبدأ "الهلال" السعودي دخوله بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات العربية المتحدة من دور ربع النهائي، ونجح في اكتساح فريق "الجزيرة" الإماراتي بطل الدولة المستضيفة، بنتيجة قياسية بلغت 6 أهداف مقابل هدف واحد.
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نادي الأهلي, السعودية, مجتمع, رياضة

الوليد بن طلال يكشف عن تغريداته في حال فوز أو خسارة "الهلال" السعودي أمام "الأهلي" المصري غدا

16:46 GMT 11.02.2022
© AFP 2022 / GERARD CERLESالأمير السعودي، الوليد بن طلال
الأمير السعودي، الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
الأمير السعودي، الوليد بن طلال
© AFP 2022 / GERARD CERLES
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بعث الملياردير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، برسالة إلى نادي "الهلال" السعودي لكرة القدم، قبل ‏مواجهة النادي الأهلي المصري، غدا السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس ‏العالم للأندية، المقامة في إمارة أبو ظبي الخليجية.‏
وكشف اليوم الجمعة، عبر حسابه على موقع "تويتر" عن التغريدة التي سينشرها عبر حسابه في حال عدم تحقيق "الهلال" فوزا على "الأهلي" المصري، وتقول: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي العالم، ولازال رابع أفضل نادي في العالم، وسنسعى أن يكون أفضل نادي في العالم، وبعون الله سنجعل نادي الهلال الأول عالميا".
أما في حال فوز نادي "الهلال" السعودي في مبارة غد السبت أمام "الأهلي" المصري، فكشف الوليد بن طلال أن تغريدته التي سينشرها هي: "نادي الهلال في كأس العالم كان رابع أفضل نادي في العالم، اليوم هو ثالث أفضل نادي في العالم، وسنعمل معا ليصبح أفضل نادي في العالم".
أما عن خسارة فريق "الهلال" السعودي أمام نادي تشيلسي الإنجليزي في مبارة نصف النهائي من مونديال كأس العالم للأندية، الأربعاء الماضي، فقد أكد الوليد بن طلال في رسالته أن هدف تشيلسي لم يكن هدفا حرا، وإنما خطأ دفاعيا.
وأكد الوليد بن طلال أنه يحترم أي نتيجة رياضية بروح رياضية عالية، وشدد أن نادي "الهلال" السعودي منتصر في جميع الأحوال، متسائلا: "من لا يتمنى أن يكون ثالث أو حتى رابع العالم".
يشار إلى أن الأمير الوليد بن طلال هو عضو ذهبي في نادي "الهلال" السعودي.
وتعرض فريق "الهلال السعودي"، بطل دوري أبطال آسيا، للهزيمة أمام فريق تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وبتلك النتيجة يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنجليزي في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية، غدا السبت، كما يلتقي الأهلي المصري مع الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة نفسها، في نفس اليوم.
وبدأ "الهلال" السعودي دخوله بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات العربية المتحدة من دور ربع النهائي، ونجح في اكتساح فريق "الجزيرة" الإماراتي بطل الدولة المستضيفة، بنتيجة قياسية بلغت 6 أهداف مقابل هدف واحد.
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