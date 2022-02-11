https://arabic.sputniknews.com/20220211/باشاغا-واثقون-أن-حكومة-الوحدة-الليبية-ستحترم-الديمقراطية-1058370849.html

باشاغا: واثقون أن حكومة الوحدة الليبية ستحترم الديمقراطية

باشاغا: واثقون أن حكومة الوحدة الليبية ستحترم الديمقراطية

أكد رئيس الحكومة الليبية المنتخب، فتحي باشاغا، ثقته في احترام حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة للمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T09:44+0000

2022-02-11T09:44+0000

2022-02-11T09:44+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وقال باشاغا خلال مؤتمر صحفي، عقده في مطار معيتيقة فور وصوله إلى العاصمة طرابس في وقت متأخر من ليلة الجمعة: "أنا على ثقة بأن حكومة الوحدة الوطنية ستكون ملتزمة بالمبادئ الديمقراطية (..) هذه هي الديمقراطية، التي تضمن وتكفل التداول السلمي على السلطة".وتابع: "ثقة مجلس النواب والدولة أمانة في عنقي، وسأكون عند حسن الظن"، مضيفا: "سنتعاون دائما مع مجلسي النواب والدولة، ولا يمكن لحكومة أن تنجح من دون التعاون والعمل المشترك مع السلطة التشريعية".وبشأن الدور الأممي في البلاد، قال باشاغا: "نشكر بعثة الأمم المتحدة على جهودها، ونتطلع إلى التعاون الإيجابي والعمل المشترك معها".وأثنى على "حكومة الوحدة الوطنية"، معتبراً أن الدبيبة تحمل مسؤولياته في فترة صعبة.بدوره، قال الدبيبة إن "باشاغا شخص سياسي وله الحق في التحرك سياسيا كما يريد"، مضيفا في لقاء تلفزيوني مع قناة "ليبيا الأحرار"، أنه كان وما زال "رافضا لمحاولات جر الليبيين نحو حرب جديدة".هذا وأعلنت ستيفان دوجاريك، الناطقة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، يوم الخميس، أن موقف المنظمة الدولية لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة هو الرئيس الحالي للحكومة الليبية، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول هذا الأمر.وصوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة.وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان له، إن "مجلس النواب صوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيساً للحكومة باجماع السادة الحاضرين".

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