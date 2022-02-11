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بريطانيا تسجل أقوى نمو اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية
بريطانيا تسجل أقوى نمو اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية
نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في ديسمبر/ كانون الأول، حيث قلل متحور "أوميكرون"... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T15:44+0000
2022-02-11T15:44+0000
بريطانيا
اقتصاد
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يأتي ذلك بعد أن عانت المملكة المتحدة من أكبر الانكماشات الاقتصادية السنوية لأي اقتصاد كبير، وذلك عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4% في عام 2020 وسط تداعيات الموجة الأولى من الوباء، بحسب "الغارديان".وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج انخفض بنسبة 0.2% في ديسمبر - وهو أداء أقوى من المتوقع - حيث أدى نقص السلع في المتاجر في الفترة التي سبقت عيد الميلاد والعدد القياسي للوظائف الشاغرة إلى تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة بنسبة 0.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.توقع اقتصاديون انخفاضا أعمق بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي، لكن الزيادة في الإنفاق الحكومي على برنامج تعزيز اللقاح ونظام الاختبار والتتبع حالت دون حدوث ركود أكبر.وأظهرت البيانات أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام ظل بنسبة 1%، وهو نفس الربع السابق بعد تعديل مكتب الإحصاء الوطني للنمو في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر إلى 1%.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/بريطانيا-ترفع-أسعار-الفائدة-مجددا-مع-تفاقم-التضخم-1057873691.html
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بريطانيا, اقتصاد

بريطانيا تسجل أقوى نمو اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

15:44 GMT 11.02.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYأزمة وقود حادة في بريطانيا
أزمة وقود حادة في بريطانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 7.5% العام الماضي، وهي أسرع وتيرة سنوية منذ الحرب العالمية الثانية، رغم انكماشه في ديسمبر/ كانون الأول، حيث قلل متحور "أوميكرون" من الإنفاق الاستهلاكي.
يأتي ذلك بعد أن عانت المملكة المتحدة من أكبر الانكماشات الاقتصادية السنوية لأي اقتصاد كبير، وذلك عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.4% في عام 2020 وسط تداعيات الموجة الأولى من الوباء، بحسب "الغارديان".
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج انخفض بنسبة 0.2% في ديسمبر - وهو أداء أقوى من المتوقع - حيث أدى نقص السلع في المتاجر في الفترة التي سبقت عيد الميلاد والعدد القياسي للوظائف الشاغرة إلى تباطؤ الاقتصاد بعد زيادة بنسبة 0.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني.
بنك إنجلترا في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2022
بريطانيا ترفع أسعار الفائدة مجددا مع تفاقم التضخم
3 فبراير, 16:41 GMT
توقع اقتصاديون انخفاضا أعمق بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي، لكن الزيادة في الإنفاق الحكومي على برنامج تعزيز اللقاح ونظام الاختبار والتتبع حالت دون حدوث ركود أكبر.
وأظهرت البيانات أيضا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام ظل بنسبة 1%، وهو نفس الربع السابق بعد تعديل مكتب الإحصاء الوطني للنمو في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر إلى 1%.
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