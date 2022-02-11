https://arabic.sputniknews.com/20220211/بطلة-الأولمبياد-لعام-2006-تعتقد-أن-قصة-المنشطات-استفزاز-واضح-1058385654.html

بطلة الأولمبياد لعام 2006 تعتقد أن قصة المنشطات استفزاز واضح

بطلة الأولمبياد لعام 2006 تعتقد أن قصة المنشطات استفزاز واضح

البطلة الأولمبية لعام 2006 متأكدة من أن قصة اختبار المنشطات للمتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا، هي استفزاز واضح ضد الفريق الروسي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T13:07+0000

2022-02-11T13:07+0000

2022-02-11T13:07+0000

رياضة

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قالت تاتيانا نافكا، بطلة الألعاب الأولمبية لعام 2006 في الرقص على الجليد، لـ "RBC Sport" إنه من المستحيل تصديق أن المتزلجة على الجليد كاميلا فالييفا كانت تتناول عقارًا محظورًا. ولكن حتى لو تم العثور على مثل هذه المادة بالفعل في العينة، فإن اللحظة التي يتم فيها نشر المعلومات للعامة هي مفاجأة.وأضافت: "هذه قصة حزينة جدا. لنفترض أنه يمكن اكتشاف شيء ما قبل الألعاب الأولمبية، رغم أنني أعتقد أن هذه النتائج غير صحيحة. لكن المنظمة التي تقف وراء هذا مجرد مجرمين حقيقيين، لأنهم خططوا لهذا الموقف، وانتظروا عن قصد حتى تقوم بأدائها في الأولمبياد. وهذا استفزاز واضح من جانب لجنة المنشطات التي تقف وراء ذلك. سمحوا لها بالمنافسة في الألعاب الأولمبية، وكانت النتائج واضحة. طُلب منهم التحقق من جميع نتائجها، والتي أظهرت أنها نظيفة. لقد كان عليهم منعها مقدمًا. لا أؤمن بهذا، لكن حتى لو كان صحيحًا، فهذا استفزاز واضح، والذي يتم تقديمه مرة أخرى ضد الفريق الروسي اليوم".وفقًا لموقع "Inside the Games"، كان سبب التأخير في منح الميداليات الذهبية لفريق التزلج على الجليد الروسي هو اختبار المنشطات الذي أجرته كاميلا فالييفا.وفقًا لمصادر RBC، تم العثور على آثار تريميتازيدين بأدنى نسبة لدى فالييفا. وحظر الدواء منذ عام 2015، حيث يمكن اعتبار آثاره الدوائية بمثابة معدل لاستقلاب القلب.في وقت سابق، كتبت صحيفة الغارديان، أن المادة التي تم العثور عليها أثناء اختبار المنشطات ليست قادرة على التأثير على النتائج الرياضية.

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رياضة