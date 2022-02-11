https://arabic.sputniknews.com/20220211/بعد-زيارته-أوكرانيا-رئيس-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-يؤكد-ضرورة-تنفيذ-اتفاقيات-مينسك-1058437489.html
بعد زيارته أوكرانيا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك
بعد زيارته أوكرانيا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك
أكد الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، اليوم السبت، أنه ينبغي تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T22:38+0000
2022-02-11T22:38+0000
2022-02-11T22:38+0000
اتفاقيات مينسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102133/32/1021333237_0:189:5266:3151_1920x0_80_0_0_3bad941c04bb8d1ecfab48b5967880a1.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال زبيغنيو راو، عقب زيارته أوكرانيا في بيان، "يجب تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل".وأعرب زبيغنيو راو عن دعمه لمجموعة الاتصال وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للبلاد.هذا وبحث زبيغنيو راو مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، سبل تهدئة التوتر واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق حل سلمي في جميع الأشكال، بما في ذلك ضمن مجموعة الاتصال حول دونباس.جدير بالذكر، أن "بروتوكول مينسك" أو "اتفاق مينسك"، هو اتفاق لوقف الحرب في "دونباس"، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا، وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 5 سبتمبر/أيلول 2014.وجاء الاتفاق، بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.ويتضمن "بروتوكول مينسك"، وقفا فوريا متبادلا لإطلاق النار في "دونباس"، بين الجيش الأوكراني وقوات الجمهوريتين الشعبيتين، ولا مركزية السلطة، من خلال اعتماد القانون الأوكراني، "بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي، في مناطق معينة من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك".كما يتضمن، مواصلة الحوار الوطني الشامل، وإجراء انتخابات محلية مبكرة، وفقًا للقانون الأوكراني، "للحكم الذاتي المحلي" في مناطق دونيتسك ولوهانسك، وتبني برنامجا للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في منطقة "دونباس".
https://arabic.sputniknews.com/20220210/كوزاك-المستشارون-السياسيون-لرباعي-نورماندي-لم-يتمكنوا-من-الاتفاق-في-برلين-1058341298.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102133/32/1021333237_470:0:4955:3364_1920x0_80_0_0_68b0ae349e98cff43a756a6e3b3f52ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اتفاقيات مينسك
بعد زيارته أوكرانيا.. رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقيات مينسك
تابعنا عبر
أكد الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووزير خارجية بولندا زبيغنيو راو، اليوم السبت، أنه ينبغي تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.
موسكو - سبوتنيك. وقال زبيغنيو راو، عقب زيارته أوكرانيا في بيان، "يجب تنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل
".
وأعرب زبيغنيو راو عن دعمه لمجموعة الاتصال وبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للبلاد.
هذا وبحث زبيغنيو راو مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، سبل تهدئة التوتر واتخاذ التدابير اللازمة
لتحقيق حل سلمي في جميع الأشكال، بما في ذلك ضمن مجموعة الاتصال حول دونباس.
جدير بالذكر، أن "بروتوكول مينسك" أو "اتفاق مينسك"، هو اتفاق لوقف الحرب في "دونباس"، وقع عليه ممثلو أوكرانيا وروسيا، وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في 5 سبتمبر/أيلول 2014.
وجاء الاتفاق، بعد محادثات مكثفة في العاصمة البيلاروسية، تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ويتضمن "بروتوكول مينسك"، وقفا فوريا متبادلا لإطلاق النار في "دونباس"، بين الجيش الأوكراني وقوات الجمهوريتين الشعبيتين، ولا مركزية السلطة، من خلال اعتماد القانون الأوكراني، "بشأن النظام المؤقت للحكم الذاتي المحلي، في مناطق معينة من مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك".
كما يتضمن، مواصلة الحوار الوطني الشامل، وإجراء انتخابات محلية مبكرة، وفقًا للقانون الأوكراني، "للحكم الذاتي المحلي" في مناطق دونيتسك ولوهانسك، وتبني برنامجا للإنعاش الاقتصادي وإعادة الإعمار في منطقة "دونباس".