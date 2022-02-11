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https://arabic.sputniknews.com/20220211/بعد-محاولة-اغتياله-في-تركيا-رجل-أعمال-إسرائيلي-علمت-أن-الإيرانيين-يتعقبونني-1058369800.html
بعد محاولة اغتياله في تركيا.. رجل أعمال إسرائيلي: علمت أن الإيرانيين يتعقبونني
بعد محاولة اغتياله في تركيا.. رجل أعمال إسرائيلي: علمت أن الإيرانيين يتعقبونني
قال رجل الأعمال الإسرائيلي، يائير غيلير، بعد محاولة اغتياله، اليوم الجمعة، في تركيا، إنه علم بمتابعة وتعقب الإيرانيين له. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:13+0000
2022-02-11T09:13+0000
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وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا برجل الأعمال الإسرائيلي الذي يقطن في تركيا، أكد خلاله أنه بخير، معربا عن شكره للسلطات التركية وسعادته بإلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي حاولت اغتياله.وأضاف يائير غيلير خلال الاتصال الهاتفي بالقناة العبرية، مقدما الشكر لمن قدم له يد المساعدة واهتم بحمايته.ونقلت قناة العربية عن وسائل إعلام تركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بالقبض على خلية إيرانية من 8 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية، خططت لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير غيلير، وذلك ردا على اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زادة.وذكرت تلك الوسائل أن العملية استهدفت أيضا ضرب العلاقات التركية الإسرائيلية، خاصة وأن غيلير "معروف بإنجازاته العلمية في مجالات الدفاع والأمن"، موضحة أن "شبكة التجسس الإيرانية راقبت مقر شركة غيلير ومقر إقامته في إسطنبول".وأوضحت الصحيفة أنه عقد اجتماع بين جهاز الموساد الإسرائيلي والمخابرات التركية في أنقرة، بهدف إحباط محاولة الاغتيال"، مضيفة أنه "بعد الاجتماع تقرر نقل رجل الأعمال إلى منزل آمن".
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أخبار تركيا اليوم, إيران, إسرائيل, أخبار العالم الآن

بعد محاولة اغتياله في تركيا.. رجل أعمال إسرائيلي: علمت أن الإيرانيين يتعقبونني

09:13 GMT 11.02.2022
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Fotolia / badahos
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قال رجل الأعمال الإسرائيلي، يائير غيلير، بعد محاولة اغتياله، اليوم الجمعة، في تركيا، إنه علم بمتابعة وتعقب الإيرانيين له.
وأجرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا برجل الأعمال الإسرائيلي الذي يقطن في تركيا، أكد خلاله أنه بخير، معربا عن شكره للسلطات التركية وسعادته بإلقاء القبض على الخلية الإرهابية التي حاولت اغتياله.
وأضاف يائير غيلير خلال الاتصال الهاتفي بالقناة العبرية، مقدما الشكر لمن قدم له يد المساعدة واهتم بحمايته.
ونقلت قناة العربية عن وسائل إعلام تركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بالقبض على خلية إيرانية من 8 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية، خططت لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير غيلير، وذلك ردا على اغتيال العالم الإيراني، محسن فخري زادة.
وذكرت تلك الوسائل أن العملية استهدفت أيضا ضرب العلاقات التركية الإسرائيلية، خاصة وأن غيلير "معروف بإنجازاته العلمية في مجالات الدفاع والأمن"، موضحة أن "شبكة التجسس الإيرانية راقبت مقر شركة غيلير ومقر إقامته في إسطنبول".
وأوضحت الصحيفة أنه عقد اجتماع بين جهاز الموساد الإسرائيلي والمخابرات التركية في أنقرة، بهدف إحباط محاولة الاغتيال"، مضيفة أنه "بعد الاجتماع تقرر نقل رجل الأعمال إلى منزل آمن".
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