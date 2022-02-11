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بوتين يصدر تعليمات للحكومة لتهيئة الظروف لجذب العلماء الأجانب إلى البلاد
بوتين يصدر تعليمات للحكومة لتهيئة الظروف لجذب العلماء الأجانب إلى البلاد
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة لتهيئة الظروف لجذب العلماء الأجانب إلى البلاد. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:02+0000
2022-02-11T09:02+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وبحسب بيان نشره موقع الكرملين، جاء فيه: "لضمان تغيير نُهج تنفيذ التدابير الرامية إلى جذب كبار العلماء إلى المنظمات التعليمية الروسية للتعليم العالي، والمنظمات العلمية والمراكز العلمية الحكومية في روسيا، على النحو التالي: تهيئة الظروف لجذب كبار العلماء وطلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب من بين المواطنين والمواطنين الأجانب للعمل في روسيا من الذين يعيشون في الخارج ".على أن يبدأ تنفيذ العمل بهذا القرار قبل 1 سبتمبر/أيلول.هذا وكان الرئيس الروسي قد وافق في وقت سابق على قائمة التعليمات بعد الاجتماع المشترك لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي للعلوم والتعليم ، الذي عقد في 24 ديسمبر 2021. حيث تم وضع الخطوات الواردة فيه لتسريع تطوير الصناعة العلمية في البلاد.
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يصدر تعليمات للحكومة لتهيئة الظروف لجذب العلماء الأجانب إلى البلاد

09:02 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد المؤتمر الصحفي السنوي الكبير في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليمات للحكومة لتهيئة الظروف لجذب العلماء الأجانب إلى البلاد.
وبحسب بيان نشره موقع الكرملين، جاء فيه: "لضمان تغيير نُهج تنفيذ التدابير الرامية إلى جذب كبار العلماء إلى المنظمات التعليمية الروسية للتعليم العالي، والمنظمات العلمية والمراكز العلمية الحكومية في روسيا، على النحو التالي: تهيئة الظروف لجذب كبار العلماء وطلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب من بين المواطنين والمواطنين الأجانب للعمل في روسيا من الذين يعيشون في الخارج ".
وسيتمكنون من الحصول على المعلومات حول إمكانية العمل والتدريس في روسيا، من خلال "النافذة الواحدة".
على أن يبدأ تنفيذ العمل بهذا القرار قبل 1 سبتمبر/أيلول.
هذا وكان الرئيس الروسي قد وافق في وقت سابق على قائمة التعليمات بعد الاجتماع المشترك لمجلس الدولة والمجلس الرئاسي للعلوم والتعليم ، الذي عقد في 24 ديسمبر 2021. حيث تم وضع الخطوات الواردة فيه لتسريع تطوير الصناعة العلمية في البلاد.
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