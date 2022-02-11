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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/بيسكوف-مقتنعون-بأن-ما-حصل-مع-فالييفا-في-بكين-سوء-تفاهم-ونقدم-لها-دعما-غير-محدود---1058385481.html
بيسكوف: مقتنعون بأن ما حصل مع فالييفا في بكين "سوء تفاهم" ونقدم لها دعما غير محدود
بيسكوف: مقتنعون بأن ما حصل مع فالييفا في بكين "سوء تفاهم" ونقدم لها دعما غير محدود
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن الموقف بشأن اللاعبة الروسية كاميلا فالييفا هو سوء تفاهم، ويحث على انتظار انتهاء الإجراءات. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:06+0000
2022-02-11T13:06+0000
بكين 2022
رياضة
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وقال بيسكوف: "نحن مقتنعون الآن بأننا نتحدث عن نوع من سوء الفهم. لدى مسؤولي الرياضة لدينا أسئلة معينة حول توقيت اختبار عينات فالييفا. نسجل هذه الأسئلة". وأضاف في الوقت نفسه أن الكرملين "لا يعلق ولا يريد التعليق على الوضع" وينتظر استكمال الإجراءات. وبحسب بيسكوف، لا توجد أسئلة للمسؤولين الرياضيين الروس الآن ، فهم "يقومون بعملهم"، والكرملين يقدم دعما كاملا وغير محدود لكاميلا فالييفا، ويحثها على السير بفخر والفوز على الجميع.في وقت سابق، غادرت المتزلجة التدريبات في أولمبياد بكين، وغطت وجهها بغطاء للرأس. هذا وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفرق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.وأشارت الوكالة إلى أن اتخاذ القرار بشأن توزيع الميداليات لمسابقة الفرق سيتم من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بعد النظر في استئناف اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء تعليق فالييفا.
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رياضة

بيسكوف: مقتنعون بأن ما حصل مع فالييفا في بكين "سوء تفاهم" ونقدم لها دعما غير محدود

13:06 GMT 11.02.2022
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كاميلا فالييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Aleksei Filippov
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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن الموقف بشأن اللاعبة الروسية كاميلا فالييفا هو سوء تفاهم، ويحث على انتظار انتهاء الإجراءات.
وقال بيسكوف: "نحن مقتنعون الآن بأننا نتحدث عن نوع من سوء الفهم. لدى مسؤولي الرياضة لدينا أسئلة معينة حول توقيت اختبار عينات فالييفا. نسجل هذه الأسئلة". وأضاف في الوقت نفسه أن الكرملين "لا يعلق ولا يريد التعليق على الوضع" وينتظر استكمال الإجراءات.
وبحسب بيسكوف، لا توجد أسئلة للمسؤولين الرياضيين الروس الآن ، فهم "يقومون بعملهم"، والكرملين يقدم دعما كاملا وغير محدود لكاميلا فالييفا، ويحثها على السير بفخر والفوز على الجميع.
في وقت سابق، غادرت المتزلجة التدريبات في أولمبياد بكين، وغطت وجهها بغطاء للرأس.

وأضاف بيسكوف: "بشكل غير محدود وغير محدود على الإطلاق وبشكل كامل، وعلى أي حال، نحن ندعم كاميلا فالييفا وندعو الجميع لدعمها. ونقول لكاميلا:" كاميلا، لا تخفي وجهك، أنت روسية، امشي بفخر في كل مكان والأهم من ذلك، قدمي أداءك وتغلبي على الجميع".

هذا وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفرق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.
وأشارت الوكالة إلى أن اتخاذ القرار بشأن توزيع الميداليات لمسابقة الفرق سيتم من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بعد النظر في استئناف اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء تعليق فالييفا.
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