بيسكوف: مقتنعون بأن ما حصل مع فالييفا في بكين "سوء تفاهم" ونقدم لها دعما غير محدود

وقال بيسكوف: "نحن مقتنعون الآن بأننا نتحدث عن نوع من سوء الفهم. لدى مسؤولي الرياضة لدينا أسئلة معينة حول توقيت اختبار عينات فالييفا. نسجل هذه الأسئلة". وأضاف في الوقت نفسه أن الكرملين "لا يعلق ولا يريد التعليق على الوضع" وينتظر استكمال الإجراءات. وبحسب بيسكوف، لا توجد أسئلة للمسؤولين الرياضيين الروس الآن ، فهم "يقومون بعملهم"، والكرملين يقدم دعما كاملا وغير محدود لكاميلا فالييفا، ويحثها على السير بفخر والفوز على الجميع.في وقت سابق، غادرت المتزلجة التدريبات في أولمبياد بكين، وغطت وجهها بغطاء للرأس. هذا وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفرق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.وأشارت الوكالة إلى أن اتخاذ القرار بشأن توزيع الميداليات لمسابقة الفرق سيتم من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بعد النظر في استئناف اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء تعليق فالييفا.
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين مقتنع بأن الموقف بشأن اللاعبة الروسية كاميلا فالييفا هو سوء تفاهم، ويحث على انتظار انتهاء الإجراءات.
وقال بيسكوف: "نحن مقتنعون الآن بأننا نتحدث عن نوع من سوء الفهم. لدى مسؤولي الرياضة لدينا أسئلة معينة حول توقيت اختبار عينات فالييفا. نسجل هذه الأسئلة". وأضاف في الوقت نفسه أن الكرملين "لا يعلق ولا يريد التعليق على الوضع" وينتظر استكمال الإجراءات.
وبحسب بيسكوف، لا توجد أسئلة للمسؤولين الرياضيين الروس الآن ، فهم "يقومون بعملهم"، والكرملين يقدم دعما كاملا وغير محدود لكاميلا فالييفا، ويحثها على السير بفخر والفوز على الجميع.
في وقت سابق، غادرت المتزلجة التدريبات في أولمبياد بكين، وغطت وجهها بغطاء للرأس.
وأضاف بيسكوف: "بشكل غير محدود وغير محدود على الإطلاق وبشكل كامل، وعلى أي حال، نحن ندعم كاميلا فالييفا وندعو الجميع لدعمها. ونقول لكاميلا:" كاميلا، لا تخفي وجهك، أنت روسية، امشي بفخر في كل مكان والأهم من ذلك، قدمي أداءك وتغلبي على الجميع".
هذا وتوجت روسيا بالميدالية الذهبية للفرق بمشاركة كاميلا فالييفا في فئة فردي السيدات، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية ذكرت يوم الأربعاء الماضي، أن حفل توزيع الميداليات للتزلج الفني على الجليد للفرق في أولمبياد "بكين 2022" تم تأجيله بسبب مشكلة قانونية.
وأشارت الوكالة إلى أن اتخاذ القرار بشأن توزيع الميداليات لمسابقة الفرق سيتم من قبل محكمة التحكيم الرياضية "كاس" بعد النظر في استئناف اللجنة الأولمبية الدولية لإلغاء تعليق فالييفا.