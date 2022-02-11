عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/تركيا-تعلن-إيقاف-قيادي-كبير-في-داعش-1058432241.html
تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في "داعش"
تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في "داعش"
أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الجمعة، إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T18:24+0000
2022-02-11T18:24+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104219/26/1042192661_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_836c73c16aa0eb74bf716c59b547bc65.jpg
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أوقفت فرق الاستخبارات والأمن التركية في مدينة إسطنبول الإرهابي علي الطويل، وهو من أصل تونسي.ويحمل الإرهابي المذكور الاسم الحركي "أبو ك"، وقاد عددا كبيرا من المجموعات المقاتلة في صفوف "داعش" (محظور في روسيا والكثير من الدول) بسوريا والعراق.وجرت عملية اعتقال "أبو ك"، من مكان اختبائه في إسطنبول بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وتمت إحالته إلى مركز ترحيل الأجانب في إدارة الهجرة تمهيدا لطرده من البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104219/26/1042192661_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_5dab8b43bf0579de709423ca1efcab36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في "داعش"

18:24 GMT 11.02.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الجمعة، إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق.
وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أوقفت فرق الاستخبارات والأمن التركية في مدينة إسطنبول الإرهابي علي الطويل، وهو من أصل تونسي.
ويحمل الإرهابي المذكور الاسم الحركي "أبو ك"، وقاد عددا كبيرا من المجموعات المقاتلة في صفوف "داعش" (محظور في روسيا والكثير من الدول) بسوريا والعراق.
وجرت عملية اعتقال "أبو ك"، من مكان اختبائه في إسطنبول بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وتمت إحالته إلى مركز ترحيل الأجانب في إدارة الهجرة تمهيدا لطرده من البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала