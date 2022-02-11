https://arabic.sputniknews.com/20220211/تركيا-تعلن-إيقاف-قيادي-كبير-في-داعش-1058432241.html
تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في "داعش"
تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في "داعش"
أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الجمعة، إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T18:24+0000
2022-02-11T18:24+0000
2022-02-11T18:24+0000
تنظيم داعش الإرهابي
أخبار تركيا اليوم
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وبحسب وكالة الأناضول الرسمية، أوقفت فرق الاستخبارات والأمن التركية في مدينة إسطنبول الإرهابي علي الطويل، وهو من أصل تونسي.ويحمل الإرهابي المذكور الاسم الحركي "أبو ك"، وقاد عددا كبيرا من المجموعات المقاتلة في صفوف "داعش" (محظور في روسيا والكثير من الدول) بسوريا والعراق.وجرت عملية اعتقال "أبو ك"، من مكان اختبائه في إسطنبول بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وتمت إحالته إلى مركز ترحيل الأجانب في إدارة الهجرة تمهيدا لطرده من البلاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار تركيا اليوم
تركيا تعلن إيقاف قيادي كبير في "داعش"
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أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الجمعة، إيقاف قيادي كبير في تنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل تونسي، كان مسؤولا عن قيادة مجموعات مقاتلة في كل من سوريا والعراق.
وبحسب وكالة الأناضول
الرسمية، أوقفت فرق الاستخبارات والأمن التركية في مدينة إسطنبول الإرهابي علي الطويل، وهو من أصل تونسي.
ويحمل الإرهابي المذكور الاسم الحركي "أبو ك"، وقاد عددا كبيرا من المجموعات المقاتلة في صفوف "داعش" (محظور في روسيا والكثير من الدول) بسوريا والعراق.
وجرت عملية اعتقال "أبو ك"، من مكان اختبائه في إسطنبول بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وتمت إحالته إلى مركز ترحيل الأجانب في إدارة الهجرة تمهيدا لطرده من البلاد.