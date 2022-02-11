https://arabic.sputniknews.com/20220211/تشعر-بالدوار-عند-الوقوف؟-إليك-ما-يمكنك-فعله-1058434244.html

تشعر بالدوار عند الوقوف؟ إليك ما يمكنك فعله

تشعر بالدوار عند الوقوف؟ إليك ما يمكنك فعله

هل شعرت من قبل بالدوخة أثناء الوقوف بعد الجلوس أو الاستلقاء لفترة طويلة؟ غالبا ما يحدث ذلك أثناء النهوض من السرير بعد الاستيقاظ. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T19:47+0000

2022-02-11T19:47+0000

2022-02-11T19:47+0000

الصحة

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يشعر الكثير أيضا بمثل هذه الدوخة (الدوار) بعد تناول وجبة كبيرة، وهي الحالة التي لا تقتصر على كبار السن فقط، بحسب onlymyhealth.وفي حين أن نحو 20% ممن تزيد أعمارهم عن 65 عاما يعانون من الدوخة عند الوقوف، أصبحت هذه الحالة شائعة أيضا بين الشباب، وهي تعرف طبيا باسم انخفاض ضغط الدم الانتصابي. هذا يعني ببساطة أن ضغط الدم ينخفض لفترة وجيزة وأنت تقف.يجب عليك استشارة الطبيب، إن كانت الحالة متكررة وشديدة، وإن كنت تعاني من دوار خفيف، فهناك بعد الطرق التي يمكن اتباعها للسيطرة على الحالة.كيف يحدث الدوار عند الوقوف؟يحدث ذلك لأن الدم يتجمع في الساقين لبضع لحظات عندما تقف. يستغرق الأمر بضع لحظات قبل أن يندفع بعض الدم نحو القلب، وبعد ذلك تتلاشى نوبة الدوخة.يحدث دوار مماثل بعد تناول وجبة كبيرة. ذلك لأن الدم يندفع إلى بطنك للهضم، وبالتالي ينخفض ضغط الدم.كيف يمكن منع وإدارة انخفاض ضغط الدم الانتصابي؟1. قم ببطءتشعر بالدوار عندما تقف فجأة بعد الاستلقاء أو الجلوس. لمنع ذلك، حاول الوقوف ببطء للسماح للدم بالتدفق من ساقيك إلى قلبك.2. النظر في الأدويةيمكن أن تتسبب بعض الأدوية في انخفاض ضغط الدم. ومن ثم، إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم الانتصابي، فاستشر طبيبك ومعرفة ما إذا كان أي دواء هو السبب.3. قلل كمية الطعامغالبا ما يشعر الناس بالدوار بعد تناول وجبة كبيرة. لمنع ذلك، فكر في تناول وجبات أصغر بشكل متكرر. سيوفر عليك أيضا تناول عدد كبير من السعرات الحرارية دفعة واحدة.4. اشرب الماءالجفاف هو أحد أسباب انخفاض ضغط الدم. نظرا لأنك تمر بفترة عدم وجود ماء أثناء الليل خلال نومك، فهذا يفسر الدوار عندما تهم بمغادرة الفراش.لمنع ذلك، لا ينصح بشرب الكثير من الماء قبل الذهاب إلى الفراش. بدلا من ذلك، تناول كمية كافية من الماء بعد الاستيقاظ من النوم واحرص على شرب السوائل طوال اليوم.5. التمرينالتمرين طريقة أخرى للوقاية من الدوار. أثناء ممارسة الرياضة بعد الاستيقاظ، يتدفق الدم في جميع أنحاء جسمك، مما يمنع انخفاض ضغط الدم الانتصابي.يمكن أن تنجح هذه النصائح إذا كنت تعاني من دوار خفيف وغير متكرر بعد الوقوف. ومع ذلك، في الحالات القصوى، يجب عليك مراجعة الطبيب الذي سيستبعد أي مشاكل طبية خطيرة وقد يصف لك الأدوية وفقا لذلك.

https://arabic.sputniknews.com/20200314/تعرف-على-انخفاض-ضغط-الدم-وأسبابه-1044861115.html

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الصحة