https://arabic.sputniknews.com/20220211/جرافة-مصفحة-تدفع-دبابة-ميركافا-إسرائيلية-من-فوق-منحدر-فيديو-1058429762.html
جرافة مصفحة تدفع دبابة "ميركافا" إسرائيلية من فوق منحدر... فيديو
جرافة مصفحة تدفع دبابة "ميركافا" إسرائيلية من فوق منحدر... فيديو
أدخل الجيش الإسرائيلي دبابات "ميركافا إم كا-4" الحديثة والمجهزة بأنظمة دفاع متطورة، بعدما سحبت "ميركافا إم-3 إس" من الخدمة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T16:57+0000
2022-02-11T16:57+0000
2022-02-11T16:57+0000
العالم
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ويتم تخزين أكثر من ستمائة "ميركافا إم-3 إس"، ويمكن رؤية الباقي فقط في المتاحف، في مواقع المعدات التي تم إيقاف تشغيلها وفي ساحات التدريب حيث تقوم بمهام تدريبية مختلفة.ويظهر مقطع فيديو على الانترنت، إحدى هذه الدبابات التي تم إيقاف تشغيلها. ويتم سحبها من مكانها بالاستعادنة بجرافة "كاتربيلر D9" لحل هذه المشكلة.لم تنجح المحاولة الأولى لعملاق يبلغ وزنه عدة أطنان لإخلاء الطريق - فبعد أن دفن نصله في "العربة"، بدأ الجرار الثقيل في الانزلاق. بعد أن عاد قليلاً، قام سائق "التسعة" بتغيير اتجاه الحركة، وبعد ذلك تمكن من تحريك الخزان من مكانه، وتدحرجت على المنحدر.تم إنشاء دبابات هذه العائلة على أساس الخبرة القتالية الغنية، التي مر بها الإسرائيليون. يختلفون عن أقرانهم الأجانب في تصميم غير عادي - حجرة المحرك تقع في المقدمة، والتي تزيد من فرص بقاء الطاقم على قيد الحياة عندما تصطدم القذائف بالجبهة، بالإضافة إلى ذلك، كان الحجز المطبق من نوع متباعد.بدأ الإنتاج المسلسل في عام 1977 وتم استخدام مدفع عيار 105 ملم وثلاثة رشاشات عيار 7.62 ملم ومدافع هاون 60 ملم كأسلحة. قوة المحرك 900 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 58 كم/ ساعة. الطاقم 4 أشخاص. الوزن القتالي 56000 كغ.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
جرافة مصفحة تدفع دبابة "ميركافا" إسرائيلية من فوق منحدر... فيديو
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أدخل الجيش الإسرائيلي دبابات "ميركافا إم كا-4" الحديثة والمجهزة بأنظمة دفاع متطورة، بعدما سحبت "ميركافا إم-3 إس" من الخدمة.
ويتم تخزين أكثر من ستمائة "ميركافا إم-3 إس"، ويمكن رؤية الباقي فقط في المتاحف، في مواقع المعدات التي تم إيقاف تشغيلها وفي ساحات التدريب حيث تقوم بمهام تدريبية مختلفة.
ويظهر مقطع فيديو على الانترنت، إحدى هذه الدبابات التي تم إيقاف تشغيلها. ويتم سحبها من مكانها بالاستعادنة بجرافة "كاتربيلر D9" لحل هذه المشكلة.
لم تنجح المحاولة الأولى لعملاق يبلغ وزنه عدة أطنان لإخلاء الطريق - فبعد أن دفن نصله في "العربة"، بدأ الجرار الثقيل في الانزلاق. بعد أن عاد قليلاً، قام سائق "التسعة" بتغيير اتجاه الحركة، وبعد ذلك تمكن من تحريك الخزان من مكانه، وتدحرجت على المنحدر.
تم إنشاء دبابات هذه العائلة على أساس الخبرة القتالية الغنية، التي مر بها الإسرائيليون. يختلفون عن أقرانهم الأجانب في تصميم غير عادي - حجرة المحرك تقع في المقدمة، والتي تزيد من فرص بقاء الطاقم على قيد الحياة عندما تصطدم القذائف بالجبهة، بالإضافة إلى ذلك، كان الحجز المطبق من نوع متباعد.
بدأ الإنتاج المسلسل في عام 1977 وتم استخدام مدفع عيار 105 ملم وثلاثة رشاشات عيار 7.62 ملم ومدافع هاون 60 ملم كأسلحة. قوة المحرك 900 حصان، السرعة القصوى على الطريق السريع 58 كم/ ساعة. الطاقم 4 أشخاص. الوزن القتالي 56000 كغ.