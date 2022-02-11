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https://arabic.sputniknews.com/20220211/جندي-بريطاني-خدم-سابقا-في-العراق-يتحجج-بالاكتئاب-بعد-تورطه-بالسلاح-والمخدرات-1058390873.html
جندي بريطاني خدم سابقا في العراق يتحجج "بالاكتئاب" بعد تورطه بالسلاح والمخدرات
جندي بريطاني خدم سابقا في العراق يتحجج "بالاكتئاب" بعد تورطه بالسلاح والمخدرات
أصدرت محكمة التاج في مانشستر قرارًا بحق روي إيفانز، الجندي البريطاني السابق في حرب العراق، يقضي بسجنه لمدة 20 عامًا، لعمله في ترويج المخدرات وحيازة الأسلحة... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T14:01+0000
2022-02-11T14:23+0000
بريطانيا
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وقال العسكري السابق، أثناء التحقيق، إنه "تحول إلى الجريمة بسبب الاكتئاب الذي عانى منه بعد تركه للجيش"، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الجمعة.وتم القبض على العريف السابق، البالغ من العمر 34 عامًا، بعد أن صادرت الشرطة مسدسًا ذاتي التحميل من طراز "بروني جاب" عيار 8 ملم، ورشاش سلوفاكي الصنع مخبأ في منزله.وخدم روي في الجيش البريطاني الذي تواجد في البصرة وبغداد، كما أنه خدم في أفغانستان، وتورط في عصابة للجريمة المنظمة قامت بتهريب ما قيمته 3.4 مليون جنيه إسترليني من الهيروين من هولندا إلى المملكة المتحدة.واحتفظ إيفانز أيضًا بأسلحة في منزله، لصالح زعيم عصابة إجرامية في دبي يدعى "سيرفين".وبرر العريف السابق العلاقة مع الجماعات الإجرامية بحقيقة أنه "لا يستطيع التكيف مع الحياة المدنية بعد تسريحه من الجيش".وأوضح أيضًا أنه "يعاني من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، في محكمة التاج في مانشستر".واعترف إيفانز بجرمه المتمثل "باستيراد مخدرات وحيازة غير قانونية لاثنين من الأسلحة النارية والذخيرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220211/عصابة-ضباع-تستغل-إصابة-حمار-وتلتهمه-حيا-فيديو-1058384403.html
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بريطانيا

جندي بريطاني خدم سابقا في العراق يتحجج "بالاكتئاب" بعد تورطه بالسلاح والمخدرات

14:01 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 14:23 GMT 11.02.2022)
© REUTERS / THOMAS MUKOYAالجيش البريطاني خلال التدريبات
الجيش البريطاني خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / THOMAS MUKOYA
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أصدرت محكمة التاج في مانشستر قرارًا بحق روي إيفانز، الجندي البريطاني السابق في حرب العراق، يقضي بسجنه لمدة 20 عامًا، لعمله في ترويج المخدرات وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.
وقال العسكري السابق، أثناء التحقيق، إنه "تحول إلى الجريمة بسبب الاكتئاب الذي عانى منه بعد تركه للجيش"، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الجمعة.
وتم القبض على العريف السابق، البالغ من العمر 34 عامًا، بعد أن صادرت الشرطة مسدسًا ذاتي التحميل من طراز "بروني جاب" عيار 8 ملم، ورشاش سلوفاكي الصنع مخبأ في منزله.
ضبع - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
"عصابة ضباع" تستغل إصابة حمار وتلتهمه حيا... فيديو
12:45 GMT
وخدم روي في الجيش البريطاني الذي تواجد في البصرة وبغداد، كما أنه خدم في أفغانستان، وتورط في عصابة للجريمة المنظمة قامت بتهريب ما قيمته 3.4 مليون جنيه إسترليني من الهيروين من هولندا إلى المملكة المتحدة.
واحتفظ إيفانز أيضًا بأسلحة في منزله، لصالح زعيم عصابة إجرامية في دبي يدعى "سيرفين".
وبرر العريف السابق العلاقة مع الجماعات الإجرامية بحقيقة أنه "لا يستطيع التكيف مع الحياة المدنية بعد تسريحه من الجيش".
وأوضح أيضًا أنه "يعاني من الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، في محكمة التاج في مانشستر".
واعترف إيفانز بجرمه المتمثل "باستيراد مخدرات وحيازة غير قانونية لاثنين من الأسلحة النارية والذخيرة".
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