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حبس بريطاني اعتدى على سيدة بالضرب والتهديد في دولة عربية
حبس بريطاني اعتدى على سيدة بالضرب والتهديد في دولة عربية
أصدرت السلطات الإماراتية أمرا باعتقال مواطن بريطاني مقيم، بعد اعتدائه على سيدة مقيمة من الجنسية الإيرلندية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:41+0000
2022-02-11T08:41+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفقا لصحيفة "البيان" المحلية، فإن المجني عليها أكدت في بيان قدمته للجهات الأمنية بأن المعتدي البريطاني أقدم على ضربها.وأحدث المجني، وفقا للمجني عليها، مؤكدة أنه هددها، في حال قررت تقديم بلاغ بحقه أو شكوى.وأضافت أن المعتدي أحدث عددا من الإصابات في أنحاء متفرقة من جسمها، مؤكدا أنه هددها بنشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أوضحت أن هناك خلافات سابقة بينهما.وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، أظهر وجود كدمات وتورمات في أجزاء من جسدها.ونفى المتهم في التحقيقات ما ادعته المجني عليها، منكرا الاتهامات التي وجهتها له السيدة، وكذلك ما شهد به حارس الأمن الذي كان متواجدا في وقت الواقعة.
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

حبس بريطاني اعتدى على سيدة بالضرب والتهديد في دولة عربية

08:41 GMT 11.02.2022
© REUTERS / NIR ELIASأبو ظبي، الإمارات سبتمبر 2020
أبو ظبي، الإمارات سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / NIR ELIAS
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أصدرت السلطات الإماراتية أمرا باعتقال مواطن بريطاني مقيم، بعد اعتدائه على سيدة مقيمة من الجنسية الإيرلندية.
ووفقا لصحيفة "البيان" المحلية، فإن المجني عليها أكدت في بيان قدمته للجهات الأمنية بأن المعتدي البريطاني أقدم على ضربها.
وأحدث المجني، وفقا للمجني عليها، مؤكدة أنه هددها، في حال قررت تقديم بلاغ بحقه أو شكوى.
وأضافت أن المعتدي أحدث عددا من الإصابات في أنحاء متفرقة من جسمها، مؤكدا أنه هددها بنشر صورها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أوضحت أن هناك خلافات سابقة بينهما.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة، إلى أن التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، أظهر وجود كدمات وتورمات في أجزاء من جسدها.
ونفى المتهم في التحقيقات ما ادعته المجني عليها، منكرا الاتهامات التي وجهتها له السيدة، وكذلك ما شهد به حارس الأمن الذي كان متواجدا في وقت الواقعة.
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