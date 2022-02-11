https://arabic.sputniknews.com/20220211/خبراء-يستبعدون-الصدام-العسكري-في-العاصمة-الليبية-بعد-تحييد-الدبيبة-1058432372.html

خبراء يستبعدون الصدام العسكري في العاصمة الليبية بعد تحييد الدبيبة

خبراء يستبعدون الصدام العسكري في العاصمة الليبية بعد تحييد الدبيبة

يترقب الشارع الليبي فترة انتقالية جديدة بعد تكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة خلفا للدبيبة، الذي يرفض حتى الآن تسليم السلطة. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T19:12+0000

2022-02-11T19:12+0000

2022-02-11T19:12+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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وأكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في أول تصريحات له بشأن تكليف باشاغا، أنه "يبحث خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأنه قد يعلن مبادرة خلال الأيام المقبلة، واصفا اختيار مجلس النواب الليبي حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا بالمحاولة لدخول طرابلس بالقوة".وقال الدبيبة، في مقابلة مع تلفزيون "ليبيا الأحرار"، إن "محور مبادرته سيكون وضع قانون للانتخابات البرلمانية وعرضه على مجلس النواب"، مشيرا إلى أنه "مازال رافضا لمحاولات جر الليبيين لحرب جديدة، على حد قوله".تصريحات الدبيبة اعتبرها البعض أنها "محاولة للخروج الآمن وعدم الملاحقة"، أو أنه "يريد البقاء في المشهد وعدم التسليم لرئيس الحكومة المكلف".في المقابل أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا في أول تصريح له عقب اختياره رئيسا للحكومة أنه "سيشكل حكومة وحدة وطنية شاملة، مؤكدا أنه سيتعاون مع مجلسي النواب والدولة".وقال باشاغا خلال وصوله لمطار معيتيقة: "لا مكان للكراهية ولا مكان للحقد، لا مكان للانتقام، نمد أيدينا للجميع بلا استثناء ونفتح صفحة وطنية جديدة أساسها السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة والعمل الجماعي".وبحسب الخبراء فإن "الصدام العسكري في العاصمة مستبعد، إلا أنه قد يقع في نطاق ضيق، خاصة أن باشاغا تربطه علاقات قوية بالمجموعات والكيانات العسكرية في طرابلس، ما يجعلها ترفض الوقوف ضده".ويرجح الخبراء القوة العسكرية لصالح باشاغا حال حدوث ذلك، إلا أن "الجهود السياسية قد تحول دون أي صدام عسكري".من جانب آخر كشفت مصادر ليبية، أن "بعض الشخصيات تقوم بدور وساطة الآن من أجل منع الصدام بين باشاغا والدبيبة، أو أي مكونات عسكرية، خاصة أن باشاغا تربطه علاقات قوية بالظهير العسكري الأقوى في الغرب الليبي".وقالت المصادر أن "باشاغا لن يلجأ إلى أي خيار في الوقت الراهن قبل أن يعرض حكومته على البرلمان وتنال الثقة".وقال حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن "قرار البرلمان بإنهاء فترة حكومة الوحدة الوطنية جاء بتوافق استثنائي مع مجلس الدولة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "باشاغا ظهر في طرابلس بشكل يؤكد قدرته على العودة للعاصمة بعد تشكيل حكومته خلال أسبوعين، في حين أن المشهد العام يشير إلى قدرة باشاغا على دخول العاصمة بحكومته تحت أي ظرف، وعلى الأرجح بشكل سلس".ويرى مفتاح أن "الدبيبة غير قادر على رفض ممارسة الحكومة الجديدة عملها من طرابلس، خاصة أن باشاغا مرتبط بشكل عضوي بالجماعات المسلحة في العاصمة، في حين أن الدبيبة يرتبط بعلاقة مصلحة مع الكيانات العسكرية، مما يجعلها قد لا تعترض باشاغا".وأضاف: "الجانب الآخر يتمثل في الموقف السياسي الذي باركته الأطراف الداخلية وكذلك المواقف الخارجية المنخرطة في المشهد الليبي".وأشار مفتاح إلى أن "المنظومة الدولية تخلت عن خارطة الطريق، ورغم عدم شرعية حكومة الدبيبة أو حتى باشاغا، فإن الشارع ينتظر إجراء الانتخابات ولا يرحب بفترات انتقالية أخرى".وقال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا سعد بن شرادة، إنه "من غير المقبول أن ترفض حكومة جاءت عن طريق البعثة والأطراف الخارجية حكومة انبثقت عن توافق محلي لأول مرة".وأوضح بن شرادة في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أنه "من المرتقب أن تتم عملية التسلّم والتسليم بسلاسة، خاصة في ظل التوافق بين الأطراف الفاعلة في الشرق والغرب".ومن المقرر أن يعرض رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا التركيبة الحكومية الجديدة خلال أسبوعين على مجلس النواب لنيل الثقة، على أن تتسلم مهامها بعد هذه الخطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/الخارجية-الروسية-تؤكد-تلقي-موسكو-طلبا-من-كييف-لتوضيح-الأنشطة-العسكرية-1058431641.html

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