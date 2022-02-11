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https://arabic.sputniknews.com/20220211/خبير-للمرة-الأولى-يتفق-الليبيون-على-خارطة-طريق-محلية-للخروج-من-الأزمة--1058389316.html
خبير: للمرة الأولى يتفق الليبيون على خارطة طريق محلية للخروج من الأزمة
خبير: للمرة الأولى يتفق الليبيون على خارطة طريق محلية للخروج من الأزمة
تشهد ليبيا تطورات سياسية متسارعة، حيث انتخب مجلس النواب بالإجماع، يوم الخميس الماضي، فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لعبد الحميد الدبيبة، الذي قال "إنه... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:54+0000
2022-02-11T13:54+0000
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خبير: للمرة الأولى الليبيون يتفقون على خارطة طريق محلية للخروج من الأزمة
خبير: للمرة الأولى الليبيون يتفقون على خارطة طريق محلية للخروج من الأزمة
يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد جمعة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:ويشير جمعة إلىبدوره يقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة في حديث لبرنامجنا:إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
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خبير: للمرة الأولى يتفق الليبيون على خارطة طريق محلية للخروج من الأزمة

13:54 GMT 11.02.2022
خبير: للمرة الأولى الليبيون يتفقون على خارطة طريق محلية للخروج من الأزمة
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عماد الطفيلي - سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
كل المواضيع
تشهد ليبيا تطورات سياسية متسارعة، حيث انتخب مجلس النواب بالإجماع، يوم الخميس الماضي، فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة، خلفا لعبد الحميد الدبيبة، الذي قال "إنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة".
يقول الخبير في الشأن الليبي أحمد جمعة، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:
"للمرة الأولى، الشعب الليبي والمؤسسات الليبية، وتحديدا مجلس الدولة ومجلس النواب، يتفقون على خطة للحل وتجاوز الأزمة الحالية، والاتفاق على خارطة طريق ليبية محلية، وليست مفروضة من الخارج، وبالتالي يتطلع أبناء الشعب الليبي لإنجاح هذه الخطة من أجل إجراء الانتخابات".
ويشير جمعة إلى

أن "ما يجري في ليبيا حاليا، هو محاولة لتصحيح المسار عقب تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، ومحاولة لإيجاد مخرج لهذه الأزمة الكبيرة التي يواجهها الشعب الليبي، لذلك يتطلع أبناء الشعب الليبي لدعم من قبل المجتمع الدولي، للرؤية التي تم وضعها لدعم الحكومة التي تحظى بثقة مجلس النواب، الجهة التشريعية المنتخبة في ليبيا".

بدوره يقول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة في حديث لبرنامجنا:
"نحن يعترينا الخوف والقلق تجاه مستقبل العملية السياسية في البلاد، مع تعمق حالة الانسداد السياسي القائم، والخشية من زيادة حدة الأزمة السياسية، ونتمنى أن يكون هناك انفراج قريب للأزمة الحالية، وأن لا تتطور الأمور في منحى سلبي باتجاه أي شكل من أشكال التصعيد والانقسام المؤسساتي، وأن لا نعود إلى المربع الأول".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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