https://arabic.sputniknews.com/20220211/دراسة-شرب-3-أكواب-من-القهوة-يوميا-يفيد-صحة-القلب--1058394440.html
دراسة: شرب 3 أكواب من القهوة يوميا يفيد صحة القلب
دراسة: شرب 3 أكواب من القهوة يوميا يفيد صحة القلب
أظهرت داراسة علمية أن شرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا له تأثير وقائي على صحة القلب، فضلا عن تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفيات بشكل عام. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T14:06+0000
2022-02-11T14:06+0000
2022-02-11T14:06+0000
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وقام علماء من جامعة كوين ماري بلندن (المملكة المتحدة) وجامعة سيميلويس في بودابست (المجر) بإجراء الدراسة التي نشرت على MedicalXpress.وأكمل المتطوعون استبيانًا مفصلاً حول عادات الأكل ونمط الحياة، أشار إلى كمية القهوة المستهلكة، بالإضافة للعادات السيئة مثل التدخين، كما خضع المشاركون لاختبارات ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، وهي عوامل تتسبب بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.واتضح أن الجرعات الصغيرة والمتوسطة من الشراب ليست ضارة للقلب والأوعية الدموية، بل على العكس لها تأثير وقائي. وهكذا، انخفض خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 12 في المائة، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المائة، وانخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21 في المائة. كما ارتبط تناول القهوة المطحونة باعتدال بانخفاض مخاطر الوفاة، ولكن لم يتم العثور على هذه الفائدة بين من يشربون القهوة سريعة التحضير بانتظام. قد يكون هذا بسبب الاختلافات في تقنيات الإنتاج للأشكال الأرضية والقابلة للذوبان، لأنها تحتوي على مركبات مختلفة. ومع ذلك، حتى شرب القهوة منزوعة الكافيين خفض معدل الوفيات بشكل عام، ما يشير إلى أن أكثر من مجرد الكافيين له تأثير إيجابي على الصحة.
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منوعات
دراسة: شرب 3 أكواب من القهوة يوميا يفيد صحة القلب
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أظهرت داراسة علمية أن شرب ما يصل إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا له تأثير وقائي على صحة القلب، فضلا عن تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفيات بشكل عام.
وقام علماء من جامعة كوين ماري بلندن (المملكة المتحدة) وجامعة سيميلويس في بودابست (المجر) بإجراء الدراسة التي نشرت على MedicalXpress.
حلل الباحثون بيانات لـ 468629 شخصًا شاركوا في دراسة طويلة الأمد للبنك الحيوي في المملكة المتحدة تهدف إلى تحديد العوامل البيئية والاستعداد الجيني في تطور الأمراض المختلفة.
وأكمل المتطوعون استبيانًا مفصلاً حول عادات الأكل ونمط الحياة، أشار إلى كمية القهوة المستهلكة
، بالإضافة للعادات السيئة مثل التدخين، كما خضع المشاركون لاختبارات ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم، وهي عوامل تتسبب بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
و تم تقسيم جميع الأشخاص إلى ثلاث مجموعات اعتمادًا على كمية القهوة المستهلكة: الذين لا يشربون، والذين يشربون باعتدال، والذين يشربون القهوة بكثرة في اليوم. كما خضع المشاركون أيضًا إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لمعرفة كيف يؤثر استهلاك القهوة على أداء الدورة الدموية بمرور الوقت.
واتضح أن الجرعات الصغيرة والمتوسطة من الشراب ليست ضارة للقلب والأوعية الدموية، بل على العكس لها تأثير وقائي. وهكذا، انخفض خطر الوفاة الإجمالي بنسبة 12 في المائة، وخطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 17 في المائة، وانخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21 في المائة.
كما ارتبط تناول القهوة المطحونة باعتدال بانخفاض مخاطر الوفاة، ولكن لم يتم العثور على هذه الفائدة بين من يشربون القهوة سريعة التحضير بانتظام. قد يكون هذا بسبب الاختلافات في تقنيات الإنتاج للأشكال الأرضية والقابلة للذوبان، لأنها تحتوي على مركبات مختلفة. ومع ذلك، حتى شرب القهوة منزوعة الكافيين خفض معدل الوفيات بشكل عام، ما يشير إلى أن أكثر من مجرد الكافيين له تأثير إيجابي على الصحة.