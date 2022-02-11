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https://arabic.sputniknews.com/20220211/رئيس-إيران-لا-نعقد-الآمال-أبدا-على-محادثات-فيينا-ونتمسك-بحسن-الجوار-1058370508.html
رئيس إيران: لا نعقد الآمال أبدا على محادثات فيينا ونتمسك بحسن الجوار
رئيس إيران: لا نعقد الآمال أبدا على محادثات فيينا ونتمسك بحسن الجوار
قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن نهج بلاده في العلاقات مع دول العالم، سيما دول الجوار، مسألة استراتيجية وليست تكتيكية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:34+0000
2022-02-11T09:34+0000
العالم
أخبار إيران
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جاء ذلك في في كلمة ألقاها في مراسم صلاة الجمعة بطهران، في ختام مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة الإيرانية.وأضاف رئيسي أن طهران تؤكد دوما أن سياستها المبدئية تتمثل في تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء الثقة وإجراء الحوار مع دول الجوار، وتعتقد أن استتباب الأمن المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون وإرساء السلام، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.وتابع "نهجنا في إقامة العلاقات مع دول العالم سيما دول الجوار ليس مسألة تكتيكية بل هو مسألة استراتيجية ونؤمن بهذا النهج"، معربا عن أمله أن يخدم التعاون مع دول الجوار مصالح دول المنطقة أكثر.وأكد رئيسي تمسك إيران بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة، وعدم التنازل عن الاستقلال، ونبذ الظلم.وشدد على أن "الآمال معقودة على الشعب الإيراني بجميع المحافظات، ولا نعقد الآمال أبداً لا على نيويورك ولا على فيينا".
https://arabic.sputniknews.com/20211006/إيران-تكشر-عن-أنيابها-ورسائل-قلق-من-التوسع-التركي-والتغلغل-الإسرائيلي-في-الجوار-1050353768.html
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العالم, أخبار إيران

رئيس إيران: لا نعقد الآمال أبدا على محادثات فيينا ونتمسك بحسن الجوار

09:34 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن نهج بلاده في العلاقات مع دول العالم، سيما دول الجوار، مسألة استراتيجية وليست تكتيكية.
جاء ذلك في في كلمة ألقاها في مراسم صلاة الجمعة بطهران، في ختام مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة الإيرانية.
وأضاف رئيسي أن طهران تؤكد دوما أن سياستها المبدئية تتمثل في تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء الثقة وإجراء الحوار مع دول الجوار، وتعتقد أن استتباب الأمن المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون وإرساء السلام، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.
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وتابع "نهجنا في إقامة العلاقات مع دول العالم سيما دول الجوار ليس مسألة تكتيكية بل هو مسألة استراتيجية ونؤمن بهذا النهج"، معربا عن أمله أن يخدم التعاون مع دول الجوار مصالح دول المنطقة أكثر.
وقال "إننا نسعى في سیاستنا الخارجیة إلى علاقات متوازنة مع العالم ونولي أهمية خاصة لدول الجوار، ونعول على قدراتنا الداخلية ولن نربط مصيرنا بمحادثات فيينا أو العلاقة مع واشنطن".
وأكد رئيسي تمسك إيران بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة، وعدم التنازل عن الاستقلال، ونبذ الظلم.
وشدد على أن "الآمال معقودة على الشعب الإيراني بجميع المحافظات، ولا نعقد الآمال أبداً لا على نيويورك ولا على فيينا".
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