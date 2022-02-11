رئيس إيران: لا نعقد الآمال أبدا على محادثات فيينا ونتمسك بحسن الجوار

جاء ذلك في في كلمة ألقاها في مراسم صلاة الجمعة بطهران، في ختام مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة الإيرانية.وأضاف رئيسي أن طهران تؤكد دوما أن سياستها المبدئية تتمثل في تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء الثقة وإجراء الحوار مع دول الجوار، وتعتقد أن استتباب الأمن المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون وإرساء السلام، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.وتابع "نهجنا في إقامة العلاقات مع دول العالم سيما دول الجوار ليس مسألة تكتيكية بل هو مسألة استراتيجية ونؤمن بهذا النهج"، معربا عن أمله أن يخدم التعاون مع دول الجوار مصالح دول المنطقة أكثر.وأكد رئيسي تمسك إيران بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة، وعدم التنازل عن الاستقلال، ونبذ الظلم.وشدد على أن "الآمال معقودة على الشعب الإيراني بجميع المحافظات، ولا نعقد الآمال أبداً لا على نيويورك ولا على فيينا".
وأضاف رئيسي أن طهران تؤكد دوما أن سياستها المبدئية تتمثل في تعزيز علاقات حسن الجوار وبناء الثقة وإجراء الحوار مع دول الجوار، وتعتقد أن استتباب الأمن المستدام في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون وإرساء السلام، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.