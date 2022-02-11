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https://arabic.sputniknews.com/20220211/رئيس-وزراء-قطر-الأسبق-قلت-لمادلين-أولبرايت-وزنك-زائد-فغضبت-مني-فيديو-1058370349.html
رئيس وزراء قطر الأسبق: قلت لمادلين أولبرايت "وزنك زائد" فغضبت مني... فيديو
رئيس وزراء قطر الأسبق: قلت لمادلين أولبرايت "وزنك زائد" فغضبت مني... فيديو
كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم عن موقف بينه وبين وزير الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت جعلها تغضب منه. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T09:28+0000
2022-02-11T09:28+0000
2022-02-11T09:28+0000
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال حمد بن جاسم في برنامج "الصندوق الأسود" والذي يبث عبر تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية، إن لديه علاقة قوية مع أولبرايت.وأشار إلى موقف سابق جعل أولبرايت تغضب منه وأدى إلى توتر العلاقة بينهما.واستطرد بن جاسم قائلا، "هي فعلا كان وزنها زايد"، مضيفا "لكنها زعلت وأخذت الموضوع بشكل جدي".وأوضح أنها ذكرت بعدها أنه أحرجها أمام الناس ولذلك غضبت منه.ولفت المسؤول القطري الأسبق إلى أن ذلك يرجع لاختلاف الثقافات في طريقة طرح الموضوع.وأكد بن جاسم أنه تم حل الموضوع بعدما تدخل مساعد أولبرايت، مارتن إندك، وقام بتهدئة الأمور بينهما.
قطر
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قطر, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيس وزراء قطر الأسبق: قلت لمادلين أولبرايت "وزنك زائد" فغضبت مني... فيديو تابعنا عبر
كشف رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم عن موقف بينه وبين وزير الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت جعلها تغضب منه.
وقال
حمد بن جاسم
في برنامج "الصندوق الأسود" والذي يبث عبر تطبيق صحيفة "القبس" الكويتية، إن لديه علاقة قوية مع أولبرايت.
وأشار إلى موقف سابق جعل أولبرايت تغضب منه وأدى إلى توتر العلاقة بينهما.
وتابع "في أحد المرات أنا شفتها قلت لها، أنت وزنك زايد شو اللي خلا وزنك يزيد بهذه الطريقة؟".
واستطرد بن جاسم قائلا، "هي فعلا كان وزنها زايد"، مضيفا "لكنها زعلت وأخذت الموضوع بشكل جدي".
وأوضح أنها ذكرت بعدها أنه أحرجها أمام الناس ولذلك غضبت منه.
ولفت المسؤول القطري الأسبق إلى أن ذلك يرجع لاختلاف الثقافات في طريقة طرح الموضوع.
وأكد بن جاسم أنه تم حل الموضوع بعدما تدخل مساعد أولبرايت، مارتن إندك، وقام بتهدئة الأمور بينهما.