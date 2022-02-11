تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220211/رد-فعل-زعيم-كوريا-الشمالية-عند-ملاحظة-اختلاف-لون-سلسلتين-أثناء-حفل-رسمي-فيديو-1058382749.html
رد فعل زعيم كوريا الشمالية عند ملاحظة اختلاف لون سلسلتين أثناء حفل رسمي... فيديو
رد فعل زعيم كوريا الشمالية عند ملاحظة اختلاف لون سلسلتين أثناء حفل رسمي... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل زعيم كوريا الشمالية، عندما لاحظ اختلاف لون سلسلة خلال حضوره أحد الحفلات الرسمية. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T12:08+0000
2022-02-11T12:08+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103813/31/1038133149_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e562b291af94562055ae3ae181a224dc.jpg
وظهر الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يسير داخل موقع إقامة حفل رسمي برفقة قادة عسكريين، لكنه توقف عندما لاحظ أثناء سيره اختلاف لون سلسلتين كانتا على أحد جانبي الممر.وتوقف كيم جونغ أون وانحنى للتحقق من ألوان السلسلتين حيث بدت إحداهما أغمق لونا من الأخرى، وراح الزعيم يتفحص الفارق، فيما بدا القائد العسكري الذي يرافقه محاولا تبرير وشرح سبب تباين الألوان هذا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103813/31/1038133149_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_3a2c4ad50047e9e8db7243ad0a213628.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

رد فعل زعيم كوريا الشمالية عند ملاحظة اختلاف لون سلسلتين أثناء حفل رسمي... فيديو

12:08 GMT 11.02.2022
© REUTERS / KCNAزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الصين، 10 يناير/ كانون الثاني 2019
زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى الصين، 10 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / KCNA
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رد فعل زعيم كوريا الشمالية، عندما لاحظ اختلاف لون سلسلة خلال حضوره أحد الحفلات الرسمية.
وظهر الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وهو يسير داخل موقع إقامة حفل رسمي برفقة قادة عسكريين، لكنه توقف عندما لاحظ أثناء سيره اختلاف لون سلسلتين كانتا على أحد جانبي الممر.
وتوقف كيم جونغ أون وانحنى للتحقق من ألوان السلسلتين حيث بدت إحداهما أغمق لونا من الأخرى، وراح الزعيم يتفحص الفارق، فيما بدا القائد العسكري الذي يرافقه محاولا تبرير وشرح سبب تباين الألوان هذا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала