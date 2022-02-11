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https://arabic.sputniknews.com/20220211/زاخاروفا-هستيريا-البيت-الأبيض-تثبت-أن-الولايات-المتحدة-تريد-حربا-بأي-ثمن-1058436961.html
زاخاروفا: هستيريا البيت الأبيض تثبت أن الولايات المتحدة تريد حربا بأي ثمن
زاخاروفا: هستيريا البيت الأبيض تثبت أن الولايات المتحدة تريد حربا بأي ثمن
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار الولايات المتحدة إرسال المزيد من الجنود إلى بولندا، والادعاء بأن موسكو توشك على غزو الأراضي... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T21:38+0000
2022-02-11T21:38+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن ما زالت ترى بوادر تصعيد للأزمة حول أوكرانيا، وحشد مزعوم لقوات روسية جديدة بالقرب من الحدود.كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا يمكن أن "تهاجم" أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم قوله إن الولايات المتحدة لا تعلم ما إذا كانت موسكو اتخذت قرارات نهائيا بهذا الشأن.في وقت لاحق، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال 3000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا؛ من المقرر أن يصلوا إلى هناك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.من جانبها قالت زاخاروفا إن الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لتمر عبر حياة الناس مرة أخرى، والعالم بأسره يراقب كيف تكشف الطموحات العسكرية والإمبريالية عن نفسها.وأضافت أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث "يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، متابعة أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.في وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم إقراره بأن بلاده لا تعلم إذا كانت موسكو "اتخذت قرارا نهائيا".وانتقدت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الجمعة، الهجوم الإعلامي المنسق ضد البلاد، قائلة إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول "عدوان روسي" مزعوم على أوكرانيا، يهدف إلى تشويه سمعة مقترحات موسكو الأمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220211/وكالة-أمريكا-تنفذ-انتشارا-عسكريا-كبيرا-في-أوروبا-استجابة-للتوترات-حول-أوكرانيا-1058435698.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

زاخاروفا: هستيريا البيت الأبيض تثبت أن الولايات المتحدة تريد حربا بأي ثمن

21:38 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصور المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021
 المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Press Office of the Russian Ministry of Foreign Affairs
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار الولايات المتحدة إرسال المزيد من الجنود إلى بولندا، والادعاء بأن موسكو توشك على غزو الأراضي الأوكرانية.
موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن ما زالت ترى بوادر تصعيد للأزمة حول أوكرانيا، وحشد مزعوم لقوات روسية جديدة بالقرب من الحدود.
كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا يمكن أن "تهاجم" أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم قوله إن الولايات المتحدة لا تعلم ما إذا كانت موسكو اتخذت قرارات نهائيا بهذا الشأن.
في وقت لاحق، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال 3000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا؛ من المقرر أن يصلوا إلى هناك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
من جانبها قالت زاخاروفا إن الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لتمر عبر حياة الناس مرة أخرى، والعالم بأسره يراقب كيف تكشف الطموحات العسكرية والإمبريالية عن نفسها.
وأضافت أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث "يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، متابعة أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني 5 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
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20:43 GMT
في وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم إقراره بأن بلاده لا تعلم إذا كانت موسكو "اتخذت قرارا نهائيا".
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الجمعة، الهجوم الإعلامي المنسق ضد البلاد، قائلة إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول "عدوان روسي" مزعوم على أوكرانيا، يهدف إلى تشويه سمعة مقترحات موسكو الأمنية.
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