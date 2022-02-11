https://arabic.sputniknews.com/20220211/زاخاروفا-هستيريا-البيت-الأبيض-تثبت-أن-الولايات-المتحدة-تريد-حربا-بأي-ثمن-1058436961.html

زاخاروفا: هستيريا البيت الأبيض تثبت أن الولايات المتحدة تريد حربا بأي ثمن

زاخاروفا: هستيريا البيت الأبيض تثبت أن الولايات المتحدة تريد حربا بأي ثمن

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار الولايات المتحدة إرسال المزيد من الجنود إلى بولندا، والادعاء بأن موسكو توشك على غزو الأراضي... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T21:38+0000

2022-02-11T21:38+0000

2022-02-11T21:38+0000

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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن واشنطن ما زالت ترى بوادر تصعيد للأزمة حول أوكرانيا، وحشد مزعوم لقوات روسية جديدة بالقرب من الحدود.كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا يمكن أن "تهاجم" أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم قوله إن الولايات المتحدة لا تعلم ما إذا كانت موسكو اتخذت قرارات نهائيا بهذا الشأن.في وقت لاحق، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بإرسال 3000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا؛ من المقرر أن يصلوا إلى هناك في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.من جانبها قالت زاخاروفا إن الآلة العسكرية السياسية الأمريكية جاهزة لتمر عبر حياة الناس مرة أخرى، والعالم بأسره يراقب كيف تكشف الطموحات العسكرية والإمبريالية عن نفسها.وأضافت أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث "يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، متابعة أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.في وقت سابق اليوم، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية، رغم إقراره بأن بلاده لا تعلم إذا كانت موسكو "اتخذت قرارا نهائيا".وانتقدت وزارة الخارجية الروسية مساء اليوم الجمعة، الهجوم الإعلامي المنسق ضد البلاد، قائلة إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول "عدوان روسي" مزعوم على أوكرانيا، يهدف إلى تشويه سمعة مقترحات موسكو الأمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220211/وكالة-أمريكا-تنفذ-انتشارا-عسكريا-كبيرا-في-أوروبا-استجابة-للتوترات-حول-أوكرانيا-1058435698.html

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