ستولتنبرغ يدعو موسكو لمناقشة قضايا الأمن والتسلح ويؤكد تمسك الناتو بحل الأزمة حول أوكرانيا

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة: "جددت دعوتي لروسيا للاجتماع لمناقشة مسائل مثل أمن أوروبا ومنع التسلح.. الناتو ملتزم بالحوار، للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة الأوكرانية".وأضاف: "الناتو لا يساوم ولا يتنازل عن مبادئه السياسية، وأحقية الدول في تقرير مستقبلها. نحن في أوقات مصيرية وخطرة".وتابع قائلا: "إن هناك خطرا مسلحا حقيقيا بسبب التصعيد المتزايد على حدود أوكرانيا. حلف الناتو يواصل دعوة روسيا لخفض التصعيد والتهدئة والحوار".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.
دعا الأمين العام لحلف "الناتو"، يانس ستولتنبرغ، روسيا للاجتماع من خلال "مجلس روسيا – الناتو"، لمناقشة قضايا الأمن الأوروبي والحد من التسلح؛ مؤكدا التزام الحلف بالحوار لحل الأزمة حول أوكرانيا بالطرق السلمية.
أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، اليوم الجمعة: "جددت دعوتي لروسيا للاجتماع لمناقشة مسائل مثل أمن أوروبا ومنع التسلح.. الناتو ملتزم بالحوار، للتوصل إلى حل سلمي سياسي للأزمة الأوكرانية".
وأضاف: "الناتو لا يساوم ولا يتنازل عن مبادئه السياسية، وأحقية الدول في تقرير مستقبلها. نحن في أوقات مصيرية وخطرة".
وتابع قائلا: "إن هناك خطرا مسلحا حقيقيا بسبب التصعيد المتزايد على حدود أوكرانيا. حلف الناتو يواصل دعوة روسيا لخفض التصعيد والتهدئة والحوار".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.
ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.