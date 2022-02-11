https://arabic.sputniknews.com/20220211/سر-جلوس-بوتين-وماكرون-منفصلين-على-طاولة-يبلغ-طولها-4-أمتار-1058348207.html

سر جلوس بوتين وماكرون منفصلين على طاولة يبلغ طولها 4 أمتار

سر جلوس بوتين وماكرون منفصلين على طاولة يبلغ طولها 4 أمتار

كشف مصدر في قصر الإليزيه عن السبب وراء جلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منفصلين على طاولة طويلة يبلغ طولها 4 أمتار إلى حد لفت... 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T08:24+0000

2022-02-11T08:24+0000

2022-02-11T08:24+0000

روسيا

أخبار فرنسا

فلاديمير بوتين

العالم

فيروس كورونا

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وكان بوتين وماكرون قد التقيا يوم الاثنين الماضي في موسكو لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وجلس الزعيمان على جانبين متقابلين من طاولة يبلغ طولها حوالي 4 أمتار، بشكل لافت للنظر جعل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عنه.ووفقا لمصدر في قصر الإليزيه، فقد تم فصل الرئيسان بطاولة طويلة في الكرملين لأن ماكرون رفض إجراء اختبار "PCR" لفيروس كورونا في موسكو.فيما نقلت "رويترز"، عن مصدر مقرب من ماكرون، قوله إن الرئيس الفرنسي كان عليه أن يختار ما بين الموافقة على إجراء الفحص في روسيا ويسمح له بالاقتراب من بوتين، أو يرفض ويحافظ على برتوكول التباعد الاجتماعي. وأضاف المصدر "فهمنا أن الرفض يعني عدم المصافحة وهذه الطاولة الطويلة".يذكر أنه في أوائل فبراير/شباط الجاري، وعلى نفس الطاولة، أجرى الرئيس بوتين محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوبران.وقال حينها رئيس الوزراء المجري إنه بسبب فيروس كورونا، عقد الاجتماع "بشكل غير عادي" وإنه "لم يجلس في حياته على طاولة طويلة كهذه".

https://arabic.sputniknews.com/20220210/بوتين-يوضح-ماذا-كان-يقصد-بعبارة-صبرا-جميلتي-عندما-كان-يتحدث-عن-أوكرانيا-1058335653.html

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روسيا, أخبار فرنسا , فلاديمير بوتين, العالم, فيروس كورونا