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https://arabic.sputniknews.com/20220211/سر-جلوس-بوتين-وماكرون-منفصلين-على-طاولة-يبلغ-طولها-4-أمتار-1058348207.html
سر جلوس بوتين وماكرون منفصلين على طاولة يبلغ طولها 4 أمتار
سر جلوس بوتين وماكرون منفصلين على طاولة يبلغ طولها 4 أمتار
كشف مصدر في قصر الإليزيه عن السبب وراء جلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منفصلين على طاولة طويلة يبلغ طولها 4 أمتار إلى حد لفت... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T08:24+0000
2022-02-11T08:24+0000
روسيا
أخبار فرنسا
فلاديمير بوتين
العالم
فيروس كورونا
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وكان بوتين وماكرون قد التقيا يوم الاثنين الماضي في موسكو لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وجلس الزعيمان على جانبين متقابلين من طاولة يبلغ طولها حوالي 4 أمتار، بشكل لافت للنظر جعل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عنه.ووفقا لمصدر في قصر الإليزيه، فقد تم فصل الرئيسان بطاولة طويلة في الكرملين لأن ماكرون رفض إجراء اختبار "PCR" لفيروس كورونا في موسكو.فيما نقلت "رويترز"، عن مصدر مقرب من ماكرون، قوله إن الرئيس الفرنسي كان عليه أن يختار ما بين الموافقة على إجراء الفحص في روسيا ويسمح له بالاقتراب من بوتين، أو يرفض ويحافظ على برتوكول التباعد الاجتماعي. وأضاف المصدر "فهمنا أن الرفض يعني عدم المصافحة وهذه الطاولة الطويلة".يذكر أنه في أوائل فبراير/شباط الجاري، وعلى نفس الطاولة، أجرى الرئيس بوتين محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوبران.وقال حينها رئيس الوزراء المجري إنه بسبب فيروس كورونا، عقد الاجتماع "بشكل غير عادي" وإنه "لم يجلس في حياته على طاولة طويلة كهذه".
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روسيا, أخبار فرنسا , فلاديمير بوتين, العالم, فيروس كورونا

سر جلوس بوتين وماكرون منفصلين على طاولة يبلغ طولها 4 أمتار

08:24 GMT 11.02.2022
© Press Service of the President of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Press Service of the President of the Russian Federation
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كشف مصدر في قصر الإليزيه عن السبب وراء جلوس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون منفصلين على طاولة طويلة يبلغ طولها 4 أمتار إلى حد لفت أنظار الجميع.
وكان بوتين وماكرون قد التقيا يوم الاثنين الماضي في موسكو لمناقشة الوضع في أوكرانيا.
وجلس الزعيمان على جانبين متقابلين من طاولة يبلغ طولها حوالي 4 أمتار، بشكل لافت للنظر جعل وسائل الإعلام العالمية تتحدث عنه.
ووفقا لمصدر في قصر الإليزيه، فقد تم فصل الرئيسان بطاولة طويلة في الكرملين لأن ماكرون رفض إجراء اختبار "PCR" لفيروس كورونا في موسكو.
فيما نقلت "رويترز"، عن مصدر مقرب من ماكرون، قوله إن الرئيس الفرنسي كان عليه أن يختار ما بين الموافقة على إجراء الفحص في روسيا ويسمح له بالاقتراب من بوتين، أو يرفض ويحافظ على برتوكول التباعد الاجتماعي.
وأضاف المصدر "فهمنا أن الرفض يعني عدم المصافحة وهذه الطاولة الطويلة".

وعن سبب الرفض، أجاب المصدر الفرنسي "لم نسمح بسقوط الحمض النووي للرئيس في أيديهم".

يذكر أنه في أوائل فبراير/شباط الجاري، وعلى نفس الطاولة، أجرى الرئيس بوتين محادثات مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوبران.
وقال حينها رئيس الوزراء المجري إنه بسبب فيروس كورونا، عقد الاجتماع "بشكل غير عادي" وإنه "لم يجلس في حياته على طاولة طويلة كهذه".
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