https://arabic.sputniknews.com/20220211/شرطة-أبوظبي-تحذر-من-تجاوز-الإشارة-الحمراء-بفيديو-مرعب-1058429885.html
شرطة أبو ظبي تحذر من تجاوز الإشارة الحمراء بفيديو مرعب
شرطة أبو ظبي تحذر من تجاوز الإشارة الحمراء بفيديو مرعب
حذرت شرطة أبو ظبي، اليوم الجمعة، قائدي السيارت من تجاوز إشارة المرور الحمراء، بنشر مقطع فيديو يوثق حادثا مرعبا. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T17:01+0000
2022-02-11T17:01+0000
2022-02-11T17:01+0000
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ونشرت الشرطة المقطع عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، والذي يظهر سائقا تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم التركيز والانشغال بغير الطريق، خلال انتظاره عبور الإشارة، الأمر الذي تسبب في حادث خطير، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة وانقلبت سيارته بعد اصطدام شديد.وحثت الشرطة السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة أو عند الانتظار لعبور الإشارة الضوئية، وعدم استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، تجنبًا لانحراف المركبة أوتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.وأعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، تسجيل 2850 مخالفة عام 2021 لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.وحذرت المديرية السائقين من الخطورة الشديدة لتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، لعدم الانتباه والانشغال عن الطريق.وأكدت أن "قطع الاشارة الحمراء يعني حدوث كارثة لمستخدمي الطريق، أو وقوع حادث بليغ على الأقل حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة".وأوضحت أن "القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي، أكد على أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50.000 درهم بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني".
https://arabic.sputniknews.com/20210403/شرطة-أبوظبي-تكشف-عقوبة-جمع-التبرعات-لأعمال-خيرية-غير-حقيقية-1048563607.html
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
شرطة أبو ظبي تحذر من تجاوز الإشارة الحمراء بفيديو مرعب
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حذرت شرطة أبو ظبي، اليوم الجمعة، قائدي السيارت من تجاوز إشارة المرور الحمراء، بنشر مقطع فيديو يوثق حادثا مرعبا.
ونشرت الشرطة المقطع عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، والذي يظهر سائقا تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بسبب عدم التركيز والانشغال بغير الطريق، خلال انتظاره عبور الإشارة، الأمر الذي تسبب في حادث خطير، حيث اصطدمت به سيارة مسرعة وانقلبت سيارته بعد اصطدام شديد.
وحثت الشرطة السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة أو عند الانتظار لعبور الإشارة الضوئية، وعدم استخدام الهاتف لتصفّح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي
، تجنبًا لانحراف المركبة أوتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وأعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، تسجيل 2850 مخالفة عام 2021 لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
وحذرت المديرية السائقين من الخطورة الشديدة لتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، لعدم الانتباه والانشغال عن الطريق.
وأكدت أن "قطع الاشارة الحمراء يعني حدوث كارثة لمستخدمي الطريق، أو وقوع حادث بليغ على الأقل حيث تصنف مخالفة عبور الإشارة الحمراء ضمن المخالفات الخطرة".
وأوضحت أن "القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي
، أكد على أن مخالفة تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم والقيمة المالية لفك حجز المركبة 50.000 درهم بالإضافة الى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني".